Исключение из правил: На газонах Летнего и Михайловского садов запретили валяться

По газонам Летнего и Михайловского садов просят не ходить. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Все газоны в центре Петербурга сделали доступными для отдыха людей - такое поручение дал вице-губернатор Николай Бондаренко Комитету по благоустройству и садово-парковым предприятиям. Причиной стали просьбы горожан, которые устали сидеть в четырех стенах из-за пандемии и хотят отдыхать если не за границей, то хотя бы на лужайке в ближайшем парке.

- В период локдауна в прошлом году сады и парки были полностью закрыты. По обращениям петербуржцев видно, что многие такой режим пережили тяжело, - объяснили в комитете.

Запрет ходить по газонам, загорать на них и устраивать игры правительство Петербурга ввело в январе 2014 года. За нарушение закон предусматривает штраф от 3000 до 5000 рублей. На тот момент градоначальник Георгий Полтавченко объяснял, что запрет необходим, так как поврежденный газон «прекращает выполнять функции по оздоровлению воздушного бассейна города и улучшению микроклимата», к тому же многие из парков и садов с газонами являются объектами культурного наследия.

Но даже семь лет назад в любой летний погожий денек на Марсовом поле можно было увидеть минимум сто человек, которые загорают, играют в игры на свежем воздухе и даже устраивают трапезу на траве. Правда, в то время никого особо не штрафовали: на практике закон не работал.

В 2018 году инициативные петербуржцы активно выступали за право сидеть и лежать на газонах – и штраф отменили. Однако руководство садово-парковых хозяйств продолжило гнуть свою линию и просило людей не отдыхать на травке. И вот, только спустя три года, запрет снят де-факто.

Впрочем, есть и исключения. В садах и парках Русского музея все остается как раньше: там сидеть на газонах не разрешают.

- Наша позиция по данному вопросу остается прежней. Мы обращаемся к нашим посетителям с просьбой не ходить по газонам Летнего и Михайловского садов, которые являются частью музейного комплекса и объектами культурного наследия федерального значения, - резюмировали в пресс-службе Русского музея.

ВАЖНО

В Комитете по благоустройству напоминают: несмотря на то, что ограничений больше нет, на газонах нужно вести себя цивилизованно. Убирайте за собой мусор, не распивайте спиртные напитки, не шумите и относитесь к окружающим с уважением. И да, административную ответственность за разжигание костров в парках и скверах никто не отменял.