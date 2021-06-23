«Я ею даже не воспользовался»: Школьник из Санкт-Петербурга рассказал, как его судили за шпаргалку на ЕГЭ

Парня судили за шпаргалку на экзамене Фото: СОЦСЕТИ

В Санкт-Петербурге прошел суд над бывшим школьником Виталием (имя изменено - прим. ред.), который принес шпаргалку на сдачу ЕГЭ. Экзамен проходил 7 июня в школе № 320 по предмету "Математика профильного уровня". Во время сдачи у парня заметили справочные материалы, после чего на него составили протокол за "нарушение установленного порядка проведения итоговой аттестации". Все материалы передали в суд, который накануне вынес свой вердикт. "КП-Петербург" поговорила с молодым человеком и узнала, почему он взял с собой записки с формулами, как готовился к экзамену и что думает о наказании.

Виталию, как оказалось, 20 лет. В школе он отучился до 11 класса, после чего поступил в вуз. Но проучился там всего один курс, потом пошел в армию. Вернувшись со службы, решил продолжить учебу, для чего потребовалась сдача ЕГЭ. Что интересно, математика, на которую он взял шпаргалку, для него чуть ли не родной предмет. Мать парня работает школьным учителем по математике уже 23 года, более того - последние 13 лет она занимается репетиторством по этому предмету - готовит таких вот школьников, как ее сын, к сдаче ЕГЭ.

- Я готовился в основном сам, но, конечно, не без помощи матери, - признался "КП-Петербург" Виталий. - Армия послужила ценным опытом в жизни, после которого желание учиться ни капли не пропало. Конкретную специальность в вузе я не планировал, для этого нужно было сначала знать результаты ЕГЭ по математике.

Камеры не зафиксировали, чтобы Виталий пользовался шпаргалкой Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Виталий почти все формулы знал на зубок. Но, как он говорит, перед экзаменом все же переволновался.

- Шпаргалка была подстраховкой - ни больше ни меньше. Перенервничал утром, - пояснил "КП-Петербург" Виталий. - В шпаргалке были базовые формулы, которые обычно и забываются. Но решений типовых задач на экзамене не было. В итоге она мне так и не понадобилась. Она была в кармане джинсов, но неожиданно выпала. Я этого не заметил, но заметил наблюдающий. Это произошло уже под конец экзамена. Шпаргалку не проверяли на содержание. И хотя по камерам и видно, что я ею не пользовался, факт остается фактом.

Сразу же после этого Виталия попросили удалиться с экзамена. Его результаты не будут учтены. А вот суд прошел для Виталия в его пользу.

- Считаю, что слово "суд" наводит слишком много страху. Многие, казалось бы, пустяковые нарушения рассматривает суд, но это нормально. Все было по закону, так что никаких возражений у меня нет. Судья ограничился предупреждением, без штрафа, так как шпаргалкой я не пользовался.

Но даже этот случай не отбил желание Виталия учиться! Следующая попытка сдать ЕГЭ предоставится ему через год.

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