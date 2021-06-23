Не последний антирекорд: Эксперт объяснил, почему в Петербурге зашкаливает статистика по умершим от коронавируса

В Санкт-Петербурге абсолютный рекорд по смертности от коронавируса: 92 летальных исхода. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге в среду, 23 июня, зарегистрировали абсолютный рекорд по смертности от коронавируса — 92 случая. Больше не было ни в один из дней с самого начала эпидемии. «Комсомолка» узнала, как ведется подсчет летальных исходов, стоит ли доверять этой цифре. Напомним: во время условных первой и второй волны в Санкт-Петербурге действовала специальная комиссия по летальным исходам. Специалисты-медики из разных областей изучали и перепроверяли истории болезней умерших людей. Поскольку специалистов было мало, а работа в комиссии накладывалась на их основную деятельность, процесс шел с запозданием: к примеру, данные по заболеваемости публиковались день в день, а по смертности — с задержкой на неделю-две. Мы не раз подробно рассказывали об этой системе.

- Сейчас комиссия также действует, но привлекают ее только для того, чтобы разобраться в каких-то особенно сложных случаях, - объяснил «КП-Петербург» источник, знакомый с системой. - Поэтому подсчет летальных исходов максимально упрощен: патологоанатомы и судмедэксперты проводят вскрытие, если по его итогам подтверждается, что человек умер от COVID-19 и вызванных им осложнений — заполняют специальную форму и отправляют ее в Роспотребнадзор.

Прежде в Петербурге действовала специальная комиссия по летальным исходам. Сейчас ее привлекают только для анализа особо сложных случаев. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Конечно, в этих процедурах тоже возможны задержки — но уже не на недели, как это было прежде, а максимум на два дня. Поэтому, увы, но печальный «рекорд» вполне реален — по крайней мере, по словам нашего собеседника «нет особых причин в нем сомневаться». И нельзя исключать того, что за ним не последуют новые.

- Собственно, здесь мы имеем дело с тремя факторами, - отмечает источник. - Во-первых, статистика по смертности стала более оперативной — а следовательно, и более объективной, более близкой к реальной картине. Во-вторых, практически исчезло разделение на тех, кто умер «от коронавируса» и тех, кто умер «с коронавирусом» - то есть, к примеру, имел положительный ПЦР-тест, но скончался от инфаркта или погиб в ДТП. Раньше в статистику попадали только первые. Сейчас же учет ведется по обеим категориям — то есть, все подтвержденные случаи, где есть основания считать COVID-19 основным фактором летальности, отправляются в Роспотребнадзор. Наконец, в-третьих, все-таки есть ощущение, что новые штаммы, циркулирующие в городе — в частности, так называемый «индийский штамм» - действительно способны приводить к более тяжелому течению болезни. И, как следствие этого, к более частым летальным исходам. Но говорить об этом с уверенностью пока невозможно — необходимы дополнительные исследования.

«КП-Петербург» направила официальный запрос в городское управление Роспотребнадзора. На данный момент ответ на него в редакцию не поступил.