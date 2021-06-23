Пожар на подстанции у ТЭЦ под Санкт-Петербургом 23 июня 2021 года: Что известно о ЧП

Пожар произошел на ТЭЦ под Петербургом Фото: СОЦСЕТИ

В самый разгар жары произошел пожар на подстанции рядом с Северной ТЭЦ под Санкт-Петербургом 23 июня 2021 года. Подстанция располагается в поселке Новое Девяткино Всеволожского района Ленинградской области. Из-за этого несколько районов Северной столицы, а также город Мурино остались без электроэнергии. Рассказываем, что известно о ЧП на данный момент.

- Я живу на Парнасе на 26 этаже, вышел на балкон и в этот момент увидел что-то похожее на взрыв. Поднялся грибок огненно-дымовой. Я ждал ударную волну, но ее не последовало. Сейчас там лишь лёгкий дымок, - рассказал «КП» очевидец ЧП Рамиль.

Из-за ЧП произошли свои в работе метрополитена. Также полностью остановлено движение трамваев и троллейбусов на севере города.

- В 22:36 поступило сообщение о пожаре по адресу: Всеволожский район, п. Новое Девяткино, территория Северной ТЭЦ. Горит электроподстанция "Ручьи" на 220 киловольт. На месте пожара работают дежурные пожарные части. Информация о пострадавших не подтверждена, - сообщили в МЧС Ленинградской области.

Отмечается, что к 23:10 пожар локализован на площади 50 квадратных метров.

В Мурино идет поэтапное подключение энергоснабжения. Также "Ленэнерго" ведет в Калининском районе работы по оперативному переключению потребителей в после технологического нарушения на подстанции ОЭК. Позже в ПАО "ТГК-1" добавили, что повреждений оборудования у них нет.

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