Актриса Инна Волгина умерла на 54-м году жизни. Фото: vk.com/mironovtheatre

Трагическая новость для всего театрального сообщества пришла 24 июня из Санкт-Петербурга. Здесь, на 54-м году жизни, умерла Инна Волгина, актриса театра имени Андрея Миронова. О кончине артистки, сыгравшей десятки ролей, сообщает пресс-служба театра.

- Сегодня от нас ушла Инна Волгина. Осознать и принять трудно. Звезда театра Миронова, любимая партнерша Рудольфа Давыдовича (Фурманова - Прим.ред.). Лучшие ее главные роли за последние 15 лет здесь. Люська в «Беге», Паола, Апполинария в «Красавце-мужчине», Аспази в «Шляпке». Каждый сезон - премьера! Актриса до мозга костей, жадная до работы, чувствующая сок жизни, всегда волнующая и взволнованная. Продолжательница настоящей ленинградско-петербургской актерской династии, - говорится в сообщении на странице театра ВКонтакте.

24 июля должна была состояться премьера постановки «Леди-призрак» Кальдерона, в которой Инна Волгина должа была играть и к которой готовилась, репетировала.

Кроме театральных работ Инна Волгина известна зрителю по ролям в сериалах «Улицы разбитых фонарей», «Тайны следствия» и других.

Она была бессменной ведущей-распорядительницей премии «Фигаро», и ее лауреатом.

Инна Волгина сыграла десятки ролей в театре и кино. Фото: vk.com/mironovtheatre

- Актриса-молния. Друг. Светлая память, - отмечают коллеги из театра имени Миронова.

В ближайшие дни на одном из городских телеканалов Петербурга выйдет вторая часть программы посвященной памяти создателя и художественного руководителя театра имени Андрея Миронова Рудольфа Фурманова, который умер в апреле нынешнего года от последствий перенесенного коронавируса. В съемке программы принимала участие и Инна Волгина. Как оказалось, это была ее последняя съемка.

Причины смерти актрисы не сообщаются. О дате и месте прощания будет объявлено позднее.

Редакция «Комсомольской правды» приносит самые искренние соболезнования родным и близким артистки.

СПРАВКА «КП»:

Инна Волгина родилась в 1968 году в Ленинграде, в семье актеров Аркадия Волгина и Елизаветы Миллер. В 1989 году окончила Санкт-Петербургскую государственную академию театрального искусства, после чего была принята в труппу театра «Балтийский дом».

Позднее перешла в театр «Русская антреприза» имени Андрея Миронова, где работала до последних дней жизни.

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