«Мы сходили на пикник, пожарили шашлыки»: Отчим россиянки Софии Сапеги рассказал о ее первом дне после освобождения из СИЗО Беларуси

София Сапега вышла из СИЗО и встретилась с родными на пикнике Фото: СОЦСЕТИ

В Беларуси частично разрешилась судьба 23-летней гражданки России Софии Сапеги. Девушка была задержана после посадки самолета Boeing 737-800 авиакомпании Ryanair, следовавшим рейсом Афины-Вильнюс. София летела вместе со своим молодым человеком - бывшим главным редактором Telegram-канала Nexta* (признан экстремистским в Белоруссии ) Романом Протасевичем. Чуть позже во время допросов София призналась на камеру, что, как и ее молодой человек, она тоже имеет отношение к оппозиционным телеграм-каналам. В частности, к «Черной книге Беларуси»*, публиковавшей личную информацию о сотрудниках внутренних дел. Сапега была там редактором.

«МЫ ПРОВЕЛИ ПИКНИК. ВСЕ БЫЛО ПО-СЕМЕЙНОМУ»

София и Роман Протасевич были взяты под арест и направлены в СИЗО. Оба активно сотрудничают со следствием и дают признательные показания. Учитывая это, власти смягчили им меру наказания и перевели обоих под домашний арест. Сейчас россиянка находится на съемной квартире. Семье Софии уже удалось встретиться с ней и совместно провести время.

София и Роман возвращались из отпуска в Греции, когда их самолет посадили в Минске

- Да, Софию перевели под домашний арест, - радостно выдохнул в трубку в разговоре с "КП" отчим Софии Сергей Дудич.

- Как это произошло?

- Сложно комментировать, оставим это без ответа. Но мы вчера встречались с Софией в такой неформальной обстановке, наше время было неограниченно. Самое главное на сегодня – это ее изменение меры пресечения. Наша встреча - это был такой небольшой семейный пикник на природе. Она сменила обстановку, развеялась. Она была в СИЗО, а сейчас у нее была свобода. У нас были слезы радости, слезы радости Софии. Конечно, после стольких событий – встреча, сами понимаете, как это происходит. Семья воссоединилась. Мы были на природе в городской черте Минска. У нас были шашлыки, фрукты, овощи. Мы находились, можно сказать, наедине. Все было достаточно по-семейному!

- Кто был на встрече? Был ли отец Софии, который записывал обращение в адрес властей Беларуси?

- Была семья. София была в кругу своей семьи. Отец пока, к сожалению, не прибыл.

София - гражданка России Фото: СОЦСЕТИ

- Какие эмоции испытала мама Софии?

- Как вы считаете, какие эмоции у мамы могут быть после всех событий? Видеть своего ребенка живым и здоровым - это самое главное для нее на сегодня.

- Значит, сейчас есть доверии у следствия к Софии, что она не собирается скрываться?

- Конечно. Абсолютно!

«ДАВЛЕНИЯ НЕТ. НАДЕЕМСЯ, ЧТО ЕЕ ОСВОБОДЯТ»

- Как она себя чувствует?

- София чувствует себя относительно хорошо, состояние здоровья удовлетворительное и психологическое состояние тоже нормализуется. Она не в СИЗО, она не в тюрьме. Простуды у нее нет. Со здоровьем все хорошо. Жалоб никаких у нее нет. О давлении на нее она не говорила.

- Что дальше ее ждет?

- Мы надеемся, что все разрешится хорошо и благополучно для Софии, что после суда она будет свободна.

Сейчас София под охраной Фото: СОЦСЕТИ

- Если так, где она будет жить, в какой стране?

- Пока это без комментариев. Не могу говорить.

- Чем София занимается под домашним арестом?

- Читает книги, занимается здоровьем, спортом - насколько это возможно.

«ПРОТАСЕВИЧ СИДИТ ОТДЕЛЬНО»

Адвокат семьи Софии Антон Гашинский в свою очередь рассказал "КП", какие возможности есть у Софии под домашним арестом и с кем она сейчас находится.

- Домашний арест в Беларуси предусматривает ряд ограничений, в том числе на выход из помещения, на общение, на использование Интернета, мобильных телефонов и тому подобное. София Сапега находится под охраной, любые ее перемещения - с разрешения следствия. Она имеет право позвонить следователю и попросить разрешить ей прогулку. Если ей разрешат, она это сделает. Чувствует она себя удовлетворительно, очень довольна, что находится, условно говоря, на свободе и благодарна всем за поддержку!

София училась в Беларуси Фото: СОЦСЕТИ

- В съемной квартире она с Протасевичем?

- Она там под охраной. Вы поймите, они по одному уголовному делу проходят, они не могут находиться вместе.

- Общения у них нет?

- Не могу прокомментировать.

- Какая у Софии позиция по делу?

- Позицию Софии по делу не могу комментировать. Я адвокат семьи. Я запросил доступ к ней. Российские дипломаты тоже запросили встречу, но ждут разрешения. Следствие сейчас активно движется, проводятся с ее участием следственные действия, это позволит в ближайшее время определить ее дальнейшую судьбу.

София дает признательные показания Фото: СОЦСЕТИ

- Что ей грозит?

- Пока не будем комментировать это, мы надеемся что ситуация разрешится в ближайшее время, и она окажется дома

Напомним, София гражданка России, родилась во Владивостоке. Имеет вид на жительство в Беларуси и Литве. После 6 лет она переехала из Владивостока в Беларусь, в город Лида. Здесь окончила школу, а в 16 лет поступила в Европейский гуманитарный университет в Вильнюсе, где и познакомилась с Романом Протасевичем. Пара встречается с Нового года. Когда их задержали, они летели с совместного отдыха.

* - телеграм-канал признан в Беларуси экстремистским

NEXTA* - рупор Белорусской оппозиции. Осуществлял основную координацию действий митингующих, призывал к бойкотам на предприятиях и свержению действующего режима в стране.

"Черная книга Беларуси" - публиковал личные данные силовиков и их семей - адреса, мобильные телефоны, ФИО, место работы. Это ставило под угрозу жизни силовиков, их семей и детей.

Власти Беларуси обвиняют Романа Протасевича по трем статьям: "разжигание социальной вражды и розни", "организация массовых беспорядков" и "организация действий, грубо нарушающих общественный порядок". Софию Сапегу обвиняют в разжигании социальной вражды и розни, подозревают по статье о групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок. Протасевичу грозит до 15 лет колонии, Сапеге - до 12 лет колонии.

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