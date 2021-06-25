У продавца сертификатов изъяли поддельные печати поликлиник Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

"Где купить сертификат о вакцинация от коронавируса, чтобы не делать прививку? И желательно с занесением в реестр "Госуслуг". Какая цена у него?". С такими запросами некоторые жители Санкт-Петербурга полезли в Интернет и соцсети после того, как в регионе объявили об обязательной вакцинации для некоторых граждан. Но прежде, чем вбивать такие запросы и бегать в поисках нечистых на руку продавцов, прочтите, что грозит желающим купить сертификат о прививке от коронавируса в Санкт-Петербурге и как полиция ловит таких хитрецов...

ПОДДЕЛКИ ОТЛИЧИМЫ ОТ ОРИГИНАЛОВ

- Что продали только что?

- Да ничего, конверт просто передал, - тупит глаза мужчина, получивший деньги.

Так полиция начала масштабную охоту за продавцами сертификатов о прививки от коронавируса Санкт-Петербурга. Нечестные дельцы решили подзаработать на здоровье россиян и открыли нелегальный бизнес. За деньги они могут вручить документ с печатью и подписью врача, но есть одно "но".

Полиция устраивает контрольные закупки, а потом проверяет клиентов тех, кто был задержан Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

- Смотрите, стоит печать поликлиники, но она уже устаревшая, - показывают сотрудники полиции очередной поддельный сертификат после поимки продавца поддельных медицинских справок.

То есть, купить сертификат о вакцинации от ковида - вы его купите, но нужна ли такая подделка? Ведь специалист сразу поймет, что это не настоящий сертификат. Более того, занесение информации в реестр "Госуслуг" - тоже всего лишь приманка.

Печати в поддельных сертификатах отличаются от настоящих Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

Как объясняют полицейские, при предъявлении в различных учреждениях сертификаты внимательно смотрят. Да и QR-код без вакцинации вы не получите. Так что вполне возможно, что вместо отдыха на курорте вы попадете в отдел полиции для разбирательств.

БОЛЬШАЯ ЧАСТЬ "ПРОДАВЦОВ" - МОШЕННИКИ

Однако и этот момент сейчас нелегальные дельцы пытаются решить. В Сети есть услуга - купить сертификат о вакцинации от коронавируса с занесением в реестр и получением QR-кода на сайте "Госуслуг". Горе-бизнесмены утверждают, что знакомые врачи за деньги просто выливают вакцину и вносят вас в реестр, будто вы получили прививку.

Большая часть из таких продавцов - мошенники. Получая деньги, они пропадают. Заявить на них в полицию вы не сможете. Ведь глупо писать заявление, в котором придется указать, что вы сами пытались совершить преступление...

За подделку документов и их использование - грозит уголовная ответственность Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

Что же касается нечестных на руку врачей, сейчас такие сообщения полиция активно проверяет.

К слову, медиков, берущих взятки, ищут не только силовики, но и коллеги. Некоторые из них пытаются купить сертификат о вакцинации от коронавируса в своем регионе. А затем, посмотрев подпись врача, сдать его полиции. Стоит ли говорить, что врач после этого попадет на допрос, на котором, чтобы смягчить себе наказание, озвучит фамилии пациентов, не получивших на самом деле вакцины.

Адвокат Евгений Зобов объяснил, что, согласно Кодексу, и продавцы, и покупатели поддельных справок попадают под статью 327 «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов».

- Для врача же – это взятка в чистом виде, если вакцинация входит в круг его обязанностей, - говорит Зобов. - Наказание может быть более жестким, если деяние повлекло тяжелые последствия. Например, врач или продавец выдал сертификат о вакцинации, с помощью которого больной коронавирусом человек попал на массовое мероприятие и заразил окружающих. Однако то, какую статью применить здесь, зависит от фантазии правоохранительных органов. Лично мое мнение, здесь нужно реагировать крайне жестко.

Покупать сертификат не самая лучшая идея Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

По этой статье продавцам и покупателям грозит до 2 лет колонии. Но даже если вы получите условный срок - это уголовная судимость, которая отразится на вашей дальнейшей жизни.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Сами же медики недоумевают от людей, которые готовы платить деньги, при этом рискуя своим здоровьем...

- Риски после вакцинации в тысячу раз меньше, чем без вакцинации, - считает врач-инфекционист, иммунолог-аллерголог, директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов. - А платформы, на которых созданы вакцины, не являются абсолютно новыми. Российской технологии порядка 10 лет, исследования которые проводились с участием 30 тысячи добровольцев - это серьезная доказательственная база, нашу вакцину используют 70 стран - этого разве недостаточно, чтобы доверять? Все исследования, которые были проведены, показывают, что уже через месяц после введения, препарат не определяется.

Что касается продавцов сертификатов от коронавируса, полиция и дальше будет продолжать рейды. О том, как весь черный рынок сертификатов от коронавируса устроен - читайте более подробно в материале "КП-Петербург".

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