На ПЦР – по QR-коду: Как лаборатории Петербурга справляются с ажиотажем на ковид-анализы

За неделю количество тестов на антитела в платных лабораториях увеличилось более чем в 2,5 раза. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Петербург собирает очереди не только в торговых центрах перед пунктами вакцинации от коронавируса: народ охотно выстраивается и перед коммерческими сетевыми лабораториями. В топе самых востребованных услуг – ПЦР-тест на ковид и различные анализы на антитела к вирусу.

Ажиотаж объяснить просто: видимо, прорваться в поликлиники на обычный мазок из носоглотки горожане отчаялись. Насколько сложно обстоят дела с анализами и расходниками в поликлиниках, в Комитете по здравоохранению пока не сообщают. Впрочем, толпы перед популярными платными лабораториями говорят сами за себя.

«Комсомолка» связалась с тремя крупнейшими сетевыми лабораториями Петербурга и поинтересовалась, как они справляются с натиском желающих провериться на ковид.

ОЧЕРЕДЬ ПОД ОХРАНОЙ

На лаборатории сети «Гемотест» жалуются из-за того, что «дозвониться нереально» и что затягивается выполнение всех анализов, даже не связанных с коронавирусом. В начале недели компания объявила, что увеличивает сроки выдачи результатов анализов на антитела до пяти дней, а анализов на биохимии крови и на гормоны – до двух суток.

– Спрос на анализы на антитела и на ПЦР-тесты у нас подскочил на 15-20 процентов. Везде большие очереди, высокая нагрузка, – рассказали «Комсомолке» в «Гемотесте». – Чтобы справиться с ажиотажем, вводим дополнительные меры: усиливаем персонал и число администраторов, организовали даже специальную должность – человека с планшетом, который работает с очередью на улице и создает электронные предзаказы.

Пропускная способность ряда ПЦР-лабораторий с начала пандемии выросла в 10 раз. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Очереди начинают выстраиваться перед лабораториями уже с 7.00, а в 9-13 часов достигают пика и собирают на самых популярных адресах вплоть до полусотни человек. Чтобы поддерживать порядок в порой агрессивных очередях, томящихся под солнцем, сеть даже прибегла к помощи охранников ЧОП.

В день через каждую лабораторию проходит минимум 200 человек. Сеть уже перешла на новый график, чтобы принимать анализы на антитела сутра до вечера.

ТЕСТЫ – НА ПАУЗУ

– Вчера утром позвонила, узнала цены анализов на антитела. Вечером пошли с мужем сдавать кровь – а нам говорят: «Тесты прямо сегодня закончились, звоните на следующей неделе», – поделилась с «Комсомолкой» клиентка одной из лабораторий «Инвитро» Вера.

Проблемы у сети возникли и со скоростью выдачи результатов, и с дозвоном: линия перегружена, возмущенные клиенты рвут и мечут в соцсетях.

Некоторые сети испытывают перебои с раходниками, а потому вынуждены приостановить прием. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

– У нас действительно задержка с поставкой реагентов, поскольку сейчас все находятся в сложной ситуации. Поэтому с большим сожалением сообщаем, что ставим на паузу продажи теста на количественные антитела на 7-10 дней, – сообщили «Комсомолке» в «Инвитро». – Мы в срочном порядке ожидаем новой поставки реагентов, чтобы возобновить тестирование. В качестве альтернативы предлагаем новый количественный тест на антитела на другой тест-системе, он доступен в Петербурге и еще ряде регионов.

Все лаборатории уже перевели на круглосуточный режим работы. Компания закупает и устанавливает новое оборудование и вводит дополнительные смены.

КОВИДНЫЙ ПРЕДЗАКАЗ

Еще одна популярная сеть лабораторий «Хеликс» нарвалась на проклятия клиентов из-за больших очередей и медленной, на взгляд пациентов, работы курьеров.

– По всему городу коллапс. Вчера просидела в очереди больше двух часов с биоматериалом ПЦР, который нельзя без холодильника столько хранить. И какая достоверность теперь будет у теста? – негодует петербурженка Евгения. – Очереди и утром, и днем, и вечером.

Впрочем, длительных задержек при выдаче результатов анализов в сети нет.

– За неделю количество тестов на антитела увеличилось более чем в 2,5 раза, причем 78 процентов составляют количественные тесты, которые показывают уровень антител после вакцинации и после заболевания, – рассказали «Комсомолке» в «Хеликсе». – Пропускная способность ПЦР-лабораторий с начала пандемии выросла в 10 раз.

Цены на анализы, связанные с коронавирусом, пока держатся на прежнем уровне. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Пережить наплыв пациентов компания пытается не только возросшими мощностями, но и расширенным графиком работы, открытием новых лабораторий и выездом на дом. Также по сети ввели предварительный заказ анализов.

– Пациент формирует в личном кабинете на сайте или в приложении либо по телефону список анализов, которые хочет сдать. А затем в лаборатории показывает администратору QR-код, – объясняют в сети. – Это очень экономит время.

СОВЕТ

Хотите сдать анализы на коронавирус без очередей? Выбирайте менее популярные лаборатории, которые находятся подальше от метро, либо вызывайте специалистов на дом: в ряде сетей такую услугу предоставляют бесплатно.

КСТАТИ

В отличие от Москвы, в Петербурге регулировать спрос повышением цен пока не начали: стоимость простого теста на коронавирус и анализов на антитела с начала года держится примерно на одном уровне.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Что грозит желающим купить сертификат о прививке от коронавируса в Санкт-Петербурге

«Комсомолка» рассказывает о том, как полиция борется с мошенниками и что грозит желающим купить сертификат о прививке от коронавируса в Санкт-Петербурге (подробности)

В НИИ гриппа рассказали, как они обнаружили первый в России новый штамм коронавируса «дельта-плюс»

Ученые также уточнили, распространился ли этот штамм по стране (подробности)