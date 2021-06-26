С бабой в обнимку: Массовый заплыв на резиновых женщинах прошел под Петербургом

Традиционный заплыв с резиновыми женщинами прошел под Петербургом Фото: Петр КИБЕР

"Красиво плывет. Вон та группы с резиновыми бабами", - так могли бы отреагировать случайные очевидцы массового заплыва на надувных женщинах под Санкт-Петербургом. В субботу, 26 июня 2021 года, в самого утра в Лосево Ленинградской области активно работали насосы, готовя главных дам к мероприятию "Bubble Baba Challenge", который возобновился спустя долгих девять лет. Последний заплыв прошел в 2012 году, но после не проводился из-за строительства в этом месте нового железнодорожного моста.

Участников заплыва можно было встретить еще рано утром, так как многие приняли участие в велопробеге со своими резиновыми подругами, чем сильно удивили автомобилистов, проезжающих по Новоприозерскому шоссе.

- Видимо, им не хватает женской ласки, - подумали некоторые.

В действительности, всего участникам хватает. И женского внимания, ведь на мероприятие пришли посмотреть много прекрасных петербурженок, и самоиронии, и хорошего настроения.

Желающих оказалось очень много Фото: Петр КИБЕР

Заплыв проходит по Лосевскому порогу из реки Вуоска в озеро Суходольское. На берегу обустроен большой лагерь. Здесь есть и специальный "баба-склад", где желающие могут взять резиновую женщину в аренду, а также место, где выдают спасательные жилеты, так как Вуокса в этом месте очень бурная.

Те кто приехали без своей "дамы", могли взять ее напрокат Фото: Петр КИБЕР

- Мероприятие проходит в несколько заплывов. Победит тот, кто придет первым, - рассказал корреспондет "КП-Петербург" с места событий.

Участников порядка 500 человек. Все радостные и веселые, без капли снобизма к происходящему. Многие наряжают своих дам, прикрывая им причинные места.

- Я в заплыве участвую в первый раз. Раньше только принимал участие в велопробеге с женщиной, - рассказал один из мужчин, готовясь к покорению Вуоксы.

Заплыв сложный, по порогам реки Вуокса Фото: Петр КИБЕР

Мероприятие будет проходить до самого вечера, после чего объявят победителей. Прекрасно, что погода выдалась хорошая - аномальная жара спала, а легкий попутный ветер придаст участникам заплыва сил.

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