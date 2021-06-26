Теплоход столкнулся с гидроциклом в Финском заливе в Петербурге

Гидроцикл перевернулся после столкновения с теплоходом в Финском заливе / Фото: СЗТП

В Санкт-Петербурге произошло ЧП на Финском заливе. Около семи часов вечера в субботу, 26 июня 2021 года, в акватории залива столкнулись пассажирский теплоход и гидроцикл. От удара гидроцикл перевернулся и ушел под воду вместе с его водителем. Однако "Метеор" не остановился, чтобы проверить человека, а продолжил движение дальше.

- Санкт-Петербургская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности движения и эксплуатации водного транспорта по факту столкновения пассажирского теплохода с гидроциклом в акватории Финского залива. По предварительным данным, после столкновения теплоход "Метеор-171" с 7 пассажирами на борту продолжил движение, - сообщили в прокуратуре.

Капитан теплохода после ЧП продолжил движение / Фото: СЗТП

Водитель гидроцикла, благо, не пострадал и смог самостоятельно выбраться. Его транспорт получил повреждения. Его отшвартовали на базу стоянки судов Центра ГИМС.

Капитана судна ждет разговор с транспортной прокуратурой для выяснений, а также получения объяснений, почему он покинул место ЧП. После этого будут приняты меры.

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