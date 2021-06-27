Жара, прощай: Резкое похолодание и сильные дожди ждут Петербург на следующей неделе

Город ждут дожди Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Санкт-Петербург может попрощаться с аномально жаркой погодой и изнуряющим маревом. На смену ему на следующей неделе придет резкое похолодание и дожди. Об этом «КП-Петербург» рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос » Александр Синенков.

- В понедельник и вторник, 28 и 29 июня, в Санкт-Петербурге будет облачная погода с кратковременными дождями, - рассказал "КП-Петербург" Александр Синенков. - В среду, 30 июня, характер погоды сильно не изменится. Будет облачно, но осадков будет меньше. Хоть дожди эти три дня и не будут интенсивными, но в городе за эти дни выпадет до 15-20 миллиметров осадков.

В середине недели в город придет холодный фронт, благодаря чему температура заметно снизится.

- В понедельник, 28 июня в Петербурге ожидается до 23-25 градусов тепла, затем температура понизится до 20-22 градусов тепла, в четверг и пятницу, 1 и 2 июля и вовсе ожидается не выше 18-20 градусов тепла. В общем-то, будет прохладно, дождливо и обачно. И только в выходные и в последующую неделю погода восстановится до комфортной.

В ГУ МЧС по Санкт-Петербургу в свою очередь предупредили о том, что в начале недели в городе ожидаются грозы.