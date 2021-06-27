Многотысячная толпа безмасочников на «Алых парусах»: эксперт дал прогноз, чем это обернется для Санкт-Петербурга

Чем обернется для города толпа без масок? Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Санкт-Петербург громко отпраздновал праздник школьных выпускников "Алые паруса". И хоть из-за коронавируса число зрителей представления и было ограничено, но все равно насчитало 45 тысяч зрителей. На Дворцовую площадь и набережные, рядом с которыми проплывал бриг "Россия" пускали только подростков с сопровождающими педагогами. Однако радостные школьники не очень-то следили за мерами предосторожности. Большая часть из них носила маски на подбородках или не носила вовсе, пряча их по карманам и за пазуху.

Все это на фон того, что Петербург и так день за днем бьет новые антирекорды по смертности и по числу новых заболевших за сутки вызвало критику у некоторых горожан. Проведение праздника при этом возмутило и многих звезд. С резким осуждением "Алых парусов" выступили Запашный, Волочкова и другие звезды. Ну а сами петербуржцы мрачно задумались - чем многотысячная толпа безмасочников обернется для Санкт-Петербурга и стоит ли нам ждать резкий подъем заболеваемости коронавирусом. С этим вопросом "КП-Петербург" обратилась к эксперту.

Маски прятали - кто на что горазд Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

- Я думаю, что проведение «Алых парусов» не очень сильно отразится на эпидемиологической ситуации в Санкт-Петербурге, - рассказал «КП-Петербург» врач-иммунолог, доктор медицинских наук, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов. - Это было на улице, был ветер. Там было трудно получить заражающую дозу. Только при очень близком контакте. Если кто-то целовался, то могли заразиться. А так заражаются ведь не единичными вирусами. Нужно получить большую заражающую дозу, а на ветру это невозможно. Зараженный человек даже если выдыхает много вирусов, то все сразу уносится ветром. И для здорового уже нет достаточный дозы вируса для заражения. На улице все раздувается, поэтому очень трудно заразиться. Контагиозность (способность заражать) вируса резко падает.

Маски, если и надевали, то носили их на подбородке Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Владислав Жемчугов подытожил, что всплеска заболеваемости коронавирусом в Петербурге в связи с «Алыми парусами» ждать не стоит.

- Если всплеск и будет, то точно не из-за этого праздника. Само мероприятие не внесет большой вклад в подъем заболеваемости. Если там и заразились люди, то единицы, - пояснил эксперт.

Маски были где угодно, но не на лице Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Напомним, что за последние сутки в Санкт-Петербурге зафиксировали новый антирекорд третьей волны по числу заболевших коронавирусом.

Однако эксперт уверен, что на заболеваемости это не отразится Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

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