Студентка СПбГУПТД рассказала вице-губернатору о проекте для слабослышащих. Фото: пресс-служба СПбГУПТД.

В субботу в амфитеатре Ленполиграфмаша в рамках Дня молодежи состоялась встреча грантополучателей с вице-губернатором Санкт-Петербурга Александром Бельским. Молодые авторы проектов задали ему вопросы и высказали идеи о развитии направления проектной деятельности в городе.

Студентка третьего курса Института графического дизайна Санкт-Петербургского государственного университета промышленных технологий и дизайна Марина Рудакова рассказала о своем проекте для студентов с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), получившем.

- Меня поддержал мой Университет, Совет ректоров вузов Санкт-Петербурга и Ленинградской области в лице Алексея Вячеславовича Демидова, позже и молодёжное пространство «ПРОСТО», - обратилась к Александру Бельскому Марина. - Я хочу, чтобы нас услышали и поняли. Но для этого нам нужно больше площадок для запуска проектов. Планируете ли Вы развивать такие программы?

- У нас есть грантовые средства, которые мы распределяем, есть комиссия, которая отбирает лучшие проекты, поэтому, конечно, приходите, нам интересны любые идеи, - объяснил вице-губернатор. - В июле будет второй этап, когда мы подаём заявку на гранты. Мы сейчас переводим это в электронный формат по образу и подобию Президентских грантов.

Сама Марина имеет нарушения слуха. В своей жизни ей часто приходилось встречаться с трудностями в учебе из-за того, что преподаватели порой не могли понять ее. Это делало и так нелегкий для нее процесс обучения ещё более затруднительным. Став студенткой СПбГУПТД, Марина нашла команду единомышленников в лице ребят из университетского Центра студенческого творчества и досуга, и решила запустить проект помощи слабослышащим студентам, их преподавателям и одногруппникам для того, чтобы дети с инвалидностью имели возможность успешно адаптироваться в своих вузах, а их окружение не испытывало проблем с общением со слабослышащими.

- Этот проект я начала разрабатывать не только, чтобы помочь слабослышащим людям, но и для того, чтобы помочь самой себе. Работа помогает мне чувствовать, что я делаю важное дело, и это понимание делает меня сильнее и увереннее. Мы не должны отводить глаза, если один не понимает, а другой не слышит сказанного. Мы в силах помочь друг другу, в этом и смысл инклюзии, - поделилась Марина.

Фото: пресс-служба СПбГУПТД.

Проект Марины носит название «Лаборатория «Открытый мир» и уже получил поддержку Центра развития добровольчества и поддержки молодёжных инициатив. Старт реализации объявлен на 1 сентября этого года. В рамках проекта студенты будут создавать пространство для безбарьерного общения со студентами с нарушением слуха, а также помощи школьникам с ОВЗ, планирующим поступить в университет. Это обеспечит доступность образования и гарантирует социализацию людей с инвалидностью. Ребята, не имеющие инвалидность, смогут пройти занятия с психологом, чтобы понять особенности людей с ОВЗ, найти к ним подход, а для слабослышащих ребят также пройдет ряд занятий с психологом, которые позволят настроить их на доверительное общение. Участников проекта ждут мастер-классы с преподавателем жестового языка и творческие репетиции для подготовки к съемкам видеоролика – творческого клипа, объединяющего в себе жестово-вокальное исполнение песни и танцевальное сопровождение. Студенты совместными усилиями создадут видеоклип, направленный на поддержку людей с ОВЗ и предоставление им равных с другими студентами возможностей. Итогом работы станет создание инклюзивной лаборатории, направленной на совместное творчество, а также адаптацию студентов и абитуриентов с ОВЗ к обучению в университете.