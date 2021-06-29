Опубликован график отключения горячей воды в Петербурге на июль 2021 года Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Традиционно летом многим жителям Северной столицы в течение недели приходится мыться холодной водой, либо кипятить ее в кастрюлях и чайниках. "Комсомольская правда" подготовила актуальный график отключения горячей воды в Санкт-Петербурге в июле 2021 года. Многие компании в этом году сократили сроки перерыва в подаче горячего водоснабжения. Напомним, что ранее вице-губернатор города Сергей Дрегваль потребовал сократить сроки отключения горячей воды в домах, чтобы они не превышали двух недель.

ГУП "ТЭК"

Всего до конца лета компания проведет проверки сетей в 17 районах Петербурга, а также в Гатчинском, Тосненском и Всеволожском районах Ленобласти. В среднем отключение горячей воды в жилых домах, которые обслуживает ГУП "ТЭК" будет длиться от трех до 12 дней, а не по 14, как это было ранее. Отключать водоснабжение будут с 12:00, а возобновлять также в 12:00 назначенного дня. Посмотреть график отключения для каждого дома можно по ссылке, где следует указать район, улицу и номер дома.

"Теплосеть Санкт-Петербурга"

В основном отключение жильцов от подачи горячей воды начнутся ближе к середине июля. Сроки также не будут превышать двух недель, но в среднем горожанам придется потерпеть 10-12 дней. Отключение от водоснабжения будет происходить с раннего утра указанной даны, а возвращать горячую воду с 10 часов утра дня, следующего за датой окончания работ. Узнать сроки отключения горячей воды можно также по ссылке на сайте компании.

"Теплоэнерго"

Компания "Теплоэнерго" тоже исполнила требование Смольного, сократив в среднем отключение горячей воды до 3-7 суток. Поэтому абонентам компании очень повезло. Сейчас на сайте предприятия уже опубликован актуальный список. Для того, чтобы узнать график отключения воды в своем доме, необходимо найти свой район и адрес на сайте по ссылке.

"Петербургтеплоэнего"

Почти всем абонентам предприятия повезло больше всех в Петербурге. Согласно опубликованному графику, в основном горячую воду будут отключать вообще на 1 день. Но жителям некоторых домов все же придется потерпеть подольше, но не более 11 дней. Сроки отключения горячей воды можно также посмотреть на сайте.

Полезные телефоны:

- Информационный центр ГУП «ТЭК СПб»: 8 (812) 601-93-93. Горячая линия: 8 (812) 601-93-93;

- Абонентская служба «Теплосети»: 8 (812) 688-49-45;

- Аварийная служба «Петербургтеплоэнерго»: 8 (812) 233-00-08. Горячая линия: +7 (812) 334-50-60;

- Аварийная служба «Теплоэнерго»: 8 (812) 363-09-39;

- Оперативный дежурный Комитета по энергетике Санкт-Петербурга: 8 (812) 576-58-99.