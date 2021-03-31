Смольный потребовал сократить сроки отключения горячей воды летом

Власти Петербурга потребовали сократить сроки отключения горячей воды. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Вице-губернатор Петербурга Сергей Дрегваль провел совещание с теплоснабжающими организациями города, на котором потребовал сократить сроки отключения горячей воды во время летней профилактики.

- Мы должны думать о комфорте горожан. Недопустимы ситуации, когда воду отключают на две недели, а затем эти сроки продлеваются практически на такой же период для выполнения ремонтных работ для устранения выявленных во время испытаний дефектов, - заявил чиновник, слова которого приводит пресс-служба Смольного.

Энергоснабжающим компаниям поручено пересмотреть графики текущего ремонта, чтобы он не накладывался на отключение воды из-за профилактики. А в идеале, все работы должны проходить параллельно и в сжатые сроки - не более двух недель.

Напомним, что 31 марта в трех районах Петербурга «Теплосеть» проведет испытания с повышением температуры в трубах до максимальной - 100-110 градусов. Отключать тепло и воду в домах не будут.