«Комсомолка» подводит итоги проекта «Родные люди»

Помощь, которую ждут: завершился социальный проект «Родные люди». Изображение: Алина ЯСИНОВСКАЯ.

Вокруг Петербурга десятки деревушек, в которых живут одинокие пожилые люди. Они вынуждены самостоятельно заботиться о себе и своем хозяйстве, несмотря на преклонный возраст. Часто на это не остается сил: участок постепенно приходит в запустение, работа по дому копится. Иногда у этих людей нет возможности даже добраться до города, чтобы купить продукты или медикаменты.

Чтобы помочь родным людям, «Комсомолка» придумала проект «Родные люди» и организовала несколько выездов в разные районы Ленобласти. Благодаря официальным партнерам проекта - «Магнит», «Максидом» и «Биотэк» - наши герои, помимо необходимых рабочих рук, получили полезные подарки: продуктовые наборы, инструменты для дачи и витаминно-минеральные комплексы и дезсредства.

За время проекта мы провели пять выездов. Начали в апреле и первым делом команда «Комсомольской правды» отправилась в Горелово, чтобы помочь Елене Васильевне Смильгюс, которая когда-то была малолетней узницей оккупированной Латвии. Сейчас ей 82 года, и она уже не может самостоятельно следить за хозяйством, поэтому ей так нужна помощь, чтобы выполнить простые бытовые задачи: вскопать грядки, убраться дома и спилить старые деревья.

Героиня проекта Елена Васильевна Смильгюс. Фото: Александр ГОЛИКОВ.

ПОМОЩЬ, КОТОРУЮ ЖДУТ

Вторая точка тоже была в Горелово. Там нас ждала Татьяна Авердян - мать четверых детей. Самый младший ребенок, Тигран, родился с диагнозом ДЦП - мальчик прикован к инвалидной коляске. Героиня проекта очень хотела собственный огород, но условия на участке неподходящие, а купить теплицу не было возможности - практически все средства семьи уходят на реабилитацию мальчика и оплату кредитов. Команда «Комсомольской правды в Петербурге» решила исполнить мечту героини и привезла ей большую теплицу. А помимо этого - подарки от партнеров, которые помогли с уборкой участка.

Наша третья героиня - Ирина Абросимова - живет в небольшом садоводстве в Пушкине с конца 70-х годов. Она привыкла самостоятельно вести хозяйство, но последние годы пенсионерке стало трудно поддерживать порядок: на месте огорода выросли поля сорняков, сухие деревья мешают плодовым деревьям зацвести, а функцию тропинок на участке выполняют старые картонные коробки.

Героиня проекта Татьяна Авердян с сыновьями. Фото: Александр ГОЛИКОВ.

О том, что Ирине Игоревне нужна помощь, мы узнали случайно - один из волонтеров рассказал о проекте «Родные люди» своим друзьям, а те передали в редакцию ее контакты. И вот в майские праздники, вооружившись инструментами для работы и подарками от партнеров, наша команда отправилась в Пушкин. Несмотря на то, что у каждого героя мы были всего один день, этого времени хватало, чтобы выполнить все поручения.

Герои четвертого выезда тоже нашлись сами. Одна из читательниц «Комсомольской правды» написала письмо в редакцию, в котором рассказала о пожилой паре в садоводстве «Восход», которой нужна помощь. Федор Иванович и Анна Ивановна Василенко сами пытаются уследить за большим участком, но сейчас без дополнительных рук уже не обойтись. Работы было много: натаскать воды, прополоть грядки, удобрить землю и помочь с ремонтом по дому. А чтобы героям больше не приходилось каждый день носить тяжелые ведра, мы установили в колодец дренажный насос, который героям проекта подарила компания «Максидом».

Федор Иванович и Анна Ивановна Василенко с подарком от партнера проекта. Фото: Александр ГОЛИКОВ.

В завершающий, пятый выезд, мы отправились в поселок Белоостров в дом блокадницы Наталии Евгеньевны Ипатовой. Она уже много лет одна живет за городом. Обычно к работе на участке подключались ее соседи, но в этом году помочь было некому, поэтому всю летнюю работу по огороду выполнила команда «КП».

ВАЖЕН КАЖДЫЙ УЧАСТНИК

В каждой поездке к команде «Комсомольской правды» присоединялись известные петербургские блогеры Руслан Темроков, Алексей Евсин, Наталья Рычкова и Анастасия Кучеренко, которые помогали волонтерам. Так, совместными усилиями нам удавалось за день выполнить объем работы, который обычно растягивался у наших героев на месяцы.

- Как президент фонда помощи нуждающимся «Дарим счастье», я каждый день вижу, насколько важно помогать без корыстных целей тем, кто остался один в тяжелой жизненной ситуации. На это несложно найти и время, и средства, - объясняет блогер Анастасия Кучеренко.

Блогеры Руслан Темроков и Алексей Евсин за работой. Фото: Александр ГОЛИКОВ.

Официальные партнеры проекта - компания «Максидом», сеть магазинов «Магнит», компания «Биотэк» и фонд «Салют».

Ольга КОЛГАНОВА, директор Северо-Западного округа сети «Магнит»:

- Нам важно оказывать помощь тем, кто действительно в ней нуждается, поэтому мы приняли участие в проекте «Родные люди». Для каждого выезда команда «Магнита» подготавливала специальные продуктовые наборы, которые собирали исходя из потребностей каждого героя. Так, все пятеро участников проекта получили полезные и вкусные подарки от сети «Магнит», и мы всегда готовы откликаться на подобные инициативы и дальше.

Продуктовые наборы от «Магнита» для героев проекта. Фото: Александр ГОЛИКОВ.

Мария ЕВНЕВИЧ, совладелец компании «Максидом»:

- Формат «Максидома» - DIY (do it yourself) - сделай это сам. Мы верим, что полезные дела тоже нужно начинать с себя. Наша компания уже много лет курирует различные образовательные, спортивные, культурные и другие благотворительные проекты, поэтому мы с радостью поддержали проект «Родные люди». Мы благодарим организаторов и волонтеров, которые были в нем задействованы. На память от «Максидома» героям останутся товары, которые помогут сделать садово-огородные работы легче: удобрения и готовый посадочный материал, садовые инструменты и другой инвентарь. Мы надеемся, что они прослужат им еще не один сезон!

Каждый участник проекта получил инструменты для работы в огороде. Фото: Александр ГОЛИКОВ.

Александр КРИКУН, президент компании «Биотэк»:

- Мы благодарны команде проекта «Родные люди» за прекрасно реализованную идею помощи пожилым людям, ветеранам и тем, кто нуждается в поддержке. «Биотэк» уже много лет оказывает поддержку нуждающимся реальными делами, и такие проекты совпадают с нашей философией. Мы надеемся, что данный проект станет хорошим стимулом не только для компаний, но и для всех неравнодушных людей.

Подарки от компании «Биотэк» - витаминно-минеральные комплексы и дезсредства. Фото: Александр ГОЛИКОВ.

Галия ГАЛИЧ, основатель общественного фонда поддержки и развития социально-культурной деятельности «Салют»:

- Наш фонд стремится приходить на помощь самым разным людям - к тем, кто оказался в сложной жизненной ситуации, и тем, кто нуждается в дорогостоящих медицинских услугах. Так, мы с радостью включились в проект «Родные люди», хотя такой формат взаимодействия со СМИ для нас в новинку. Приятно видеть, как медиа, волонтеры и блогеры сообща работают и помогают пожилым людям в петербургской глубинке решать реальные бытовые проблемы.