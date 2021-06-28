В Смольном рассказали, кто сможет сделать третью прививку от коронавируса

Программа ревакцинации должна заработать в Санкт-Петербурге в ближайшее время. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге ждут начала программы ревакцинации от коронавируса – или, простыми словами, возможности тем, у кого упало количество антител в крови, сделать третью прививку в дополнение к первым двум. Как сообщили «Комсомолке» в пресс-службе комитета по здравоохранению в понедельник, 28 июня, прямой отмашки от минздрава пока не поступило, но сам по себе механизм практически продуман.

- Скорее всего, ревакцинироваться разрешат только тем, кому ввели второй компонент не менее полугода назад, - объясняют в ведомстве. - Чем именно будут ревакцинировать и разрешат ли «смешивать» различные препараты (к примеру, первый курс «Спутник V», повторный – «КовиВак» или «ЭпиВакКорона») – пока не известно, этот вопрос еще прорабатывается специалистами.

Планируется, что ревакцинировать петербуржцев будут препаратом "Спутник Лайт" - модифицированной версией вакцины "Спутник V". Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Есть также вероятность, что для ревакцинации будут использовать «Спутник Лайт» - слегка модифицированную версию «Спутника V», которую можно вводить всего один раз. Первая поставка нового препарата в Санкт-Петербург запланирована на июль-месяц, ее объем и точные сроки на данный момент обсуждаются. Что касается антител, то, скорее всего – по крайней мере если судить по московскому опыту – на них смотреть не будут: третью прививку разрешать делать вне зависимости от их наличия или количества.

Кроме того, в ближайшие две-три недели в Северную столицу должны прибыть новые партии «КовиВака» или «ЭпиВакКороны» - на данный момент оба этих препарата в городе закончились из-за резко подскочившего спроса на вакцинацию.

Напомним: ранее руководитель городского центра медицинской профилактики Дмитрий Ченцов анонсировал на ближайшее время открытие в Санкт-Петербурге еще 17 новых пунктов вакцинации, чтобы удовлетворить растущие запросы населения. Кроме того, если заболеваемость вновь резко не подскочит, к 10 июля в городе могут появиться два первых уличных пункта вакцинации в виде больших шатров.