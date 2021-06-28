Так тяжело не было ни в первую, ни во вторую волну: Откровения врачей из «красных зон» петербургских больниц

Врачи в "ковидных" стационарах Петербурга признаются: так тяжело им не было ни в первую, ни во вторую волну. Фото: Артем КИЛЬКИН

Коронавирус берет Петербург в осаду. Заболеваемость в городе стремительно растет, каждый день фиксируются новые рекорды по смертности. «Комсомолка» попросила врачей, борющихся с инфекцией, рассказать, что происходит в красных зонах «ковидных» больниц. Рассказы оказались тревожными.

ШЕСТНАДЦАТЬ ЧЕЛОВЕК НА ДЕВЯТЬ КОЕК

Напомним: за минувшие сутки в Северной столице выявили 1 335 заболевших. Это уровень февраля. Только в феврале заболеваемость шла на спад, а сейчас – наоборот, находится на подъеме. По данным наших источников, близких к Смольному, в сутки в инфекционные стационары отправляют порядка 1 000 новых пациентов. Смертность же и вовсе стала беспрецедентной – столько человек в сутки не умирало еще ни разу с самого начала эпидемии.

Из-за всего этого нагрузка и на сами больницы и на врачей, которые трудятся в красных зонах, ожидаемо выросла. Медики признаются: так тяжело им не было даже во время условных «первой» и «второй» волн.

Если раньше COVID-19 считалась болезнью "65+", то теперь большинство новых пациентов - люди в возрасте от 20 до 40 лет. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

- У нас реанимация рассчитана на девять коек, - рассказал «Комсомолке» один из сотрудников Покровской больницы, попросивший не указывать в материале его имя и фамилию. – На них сейчас лежи шестнадцать человек. Кто-то – просто на каталке. «Централизованного» кислорода не хватает, приходится использовать многоразовые баллоны, которые врачи сами меняют. По ощущениям – стало намного больше «тяжелых» больных. Медперсонал почти весь сам болеет. Часто людям становится плохо: СИЗы (средства индивидуальной защиты, герметичные «противочумные» костюмы – прим.ред.) , да еще и жара – условия очень тяжелые.

«ТЕМПЕРАТУРА В СИЗАХ - +40»

То, что в «ковидных» палатах стало в разы больше молодежи, подтверждают и другие специалисты.

- Болезнь заметно помолодела, - признался в разговоре с «Комсомолкой» еще один анестезиолог-реаниматолог, также занятый в «красной зоне». – Сейчас средний возраст госпитализаций – от 20 до 40 лет. Раньше было 65 и выше.

На взгляд медиков, тут играет сразу несколько факторов. Во-первых, рост заболеваемости пришелся на разгар лета, когда молодежь в основном бездельничает, сбивается в компании и активно обменивается вирусом. Во-вторых, предыдущее лето прошло под знаком тотального локдауна – а значит, у молодых парней и девчонок накопился избыток энергии, который они с радостью бросились реализовывать.

Чувствуется и проблема с кадрами: многие врачи, столкнувшиеся с эпидемией в третий раз, попросту успели перегореть от постоянной избыточной нагрузки. Фото: Артем КИЛЬКИН

- Да и просто госпитализаций стало больше, - констатирует собеседник «КП». – У нас, например, в больнице количество пациентов стабильно превышает максимальное число коек в среднем на 20 %. Кому не хватает – тех кладем в коридорах, на каталки, просто на составленные вместе кресла и стулья. Это не потому, что над больными издеваются – просто на самом деле другой возможности нет. Всем нелегко. В СИЗах, например, температура – до +40. Снимаешь костюм – будто из бани выходишь.

Нелегко приходится и работникам скорой.

- Число госпитализаций выросло значительно, - рассказал «Комсомолке» один из сотрудников городской «неотложки». - По неофициальным данным, например, в той же Покровской больнице на начало-середину июня на примерно 500 коек было порядка 800 больных. И например, если, допустим, в феврале-марте на одну бригаду скорой в среднем было меньше одного ковидного больного, то на начало июня – уже порядка трех таких больных. Ну и официально признается, что число госпитализаций выросло.

«ЗА ТОГО ПАРНЯ, ЗА ТУ ДЕВУШКУ»

Отсюда – неизбежные задержки. По словам нашего собеседника, раз на раз не приходится: одна и та же бригада может в один день «сдать» больного в стационар практически сразу, в другой – простоять в очереди несколько часов, вплоть до шести-восьми. Все, опять же, зависит от того, есть в стационаре свободные места, или нет.

Количество госпитализаций резко возросло, поэтому людей, зачастую, приходится класть в коридорах. Это не издевательство - другого выбора попросту нет. Фото: Артем КИЛЬКИН

- Вот примерный расчет, - уточняет медик. - Например, в обычной ситуации бригада делает 12-20 вызовов в сутки. Если бригада стоит в очереди восемь часов, то при всех прочих равных она физически сможет за сутки обслужить три вызова. И здесь появляется еще момент. Допустим, в районе десять машин СМП (Скорая медицинская помощь – прим.ред.), восемь из них в очередях. То есть на оставшиеся две приходится вся нагрузка. Скажем, восемь машин – условно- делают 24 вызова, а всего, скажем, поступило за сутки 150 вызовов. То есть на оставшиеся две бригады выпадает 126 вызовов. Обслужить их они физически не могут. Увеличение на 24 вызова само по себе ни о чем -обычный разброс в обычных условиях работы. Но, когда большинство машин стоят в очередях, то для оставшихся бригад это увеличение значительное. В нашем примере это увеличение на двенадцать вызовов в сутки на бригаду плюс работа «за того парня, за ту девушку».

При этом все-таки бить в набат и кричать, что все пропало, не стоит: по словам нашего источника, при всей тяжести ситуации надо разделять «неотложные» и «экстренные» вызовы. Если вызов экстренный, то это значит, что под угрозой жизнь человека. «Экстренных» больных на отложку никто не ставит, норматив для них остается прежним – не более двадцати минут ожидания бригады. Для неотложных вызовов норматив другой – два часа. И вот здесь уже возможны сдвиги в зависимости от тяжести ситуации в городе на конкретный момент времени.

Непростые условия сложились и в Мариинской больнице.

Запас прочности у городской системы здравоохранения еще есть - к примеру, пока не развернут даже наполовину "ковидный" госпиталь в конгрессно-выставочном центре "Ленэкспо". Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

- У нас свободные койки закончились в первый же день, - признался «Комсомолке» один из медработников. – Сейчас стабильно работаем с перегрузом. И принимать некуда и не принимать нельзя, особенно если речь идет о тяжелых пациентах – например, которые находятся на интубации. Выкручиваемся как все – за счет коек и матрасов в коридорах. Плюс нехватка кадров – кто в отпуске (их пока стараемся не дергать), кто просто ушел. Вы же сами понимаете – третья волна, многие просто уже перегорели. Только-только все успокоилось – и опять те же проблемы. Не знаю, на сколько нас еще хватит.

К счастью, несмотря на все сложности, назвать ситуацию с эпидемией в Санкт-Петербурге «критической» нельзя. У системы здравоохранения все еще есть запас в несколько тысяч инфекционных коек – в частности, в госпитале в конгрессно-выставочном центре в «Ленэкспо», который пока еще не развернут даже наполовину. Однако этот запас стремительно тает – и винить в этом нельзя ни самих врачей, ни Смольный, который старается сгладить ситуацию всеми возможными средствами. В подобных условиях надежда остается всего одна – на массовую вакцинацию. Петербург в последние дни взял отличные темпы - главное теперь держаться в том же духе.