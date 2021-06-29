Верит в чудо: Что стало с героиней из Сирии, закрывшей детей от разрыва снаряда, спустя три года после обращения к Путину

Ирина потеряла ногу и руку от взрыва снаряда Фото: СОЦСЕТИ

Еще три года назад Ирина Баракад не могла и мечтать о таком счастье. Гражданка Украины мигрировала в Сирию, где вышла замуж и родила троих детей. Но во время войны в семье женщины произошло горе. Один из боевых снарядов попал в дом Ирины. Мать закрыла своим телом от взрыва троих детей и спасла им жизни. Дети были живы, но Баракат оторвало руку и ногу. В Сирии медики лишь разводили руками. Тогда Ирина и обратилась за помощью в Россию и на Украину. На ее родине ей ответили молчанием, а вот Российская Федерация решила помочь.

Ирину сначала привезли в военно-медицинский госпиталь Петербурга, где поставили современные протезы на руку и ногу. Женщине требовалась долгая реабилитация, в то время как вся семья Ирины осталась в Сирии. Пригласить их в Россию, будучи гражданкой Украины, она не могла. Тогда Баракат и обратилась во время прямой линии к президенту Владимиру Путину. И глава государства дал распоряжение помочь. И вскоре Ирина получила российское гражданство. А сотрудники Минобороны РФ перевезли троих детей и мужа Баракат в Россию. «КП» узнала, как спустя три года после обращение к президенту, живет Ирина.

Баракат получила в Петербурге современные протезы Фото: СОЦСЕТИ

- У меня все хорошо, живу теперь в Санкт-Петербурге, - улыбается Ирина. – С мужем мы разошлись в первый же год, а все трое детей со мной. Они теперь вся моя любовь. Благодаря помощи президента не только я, но и дети получили российское гражданство. Иначе я бы не смогла с ними жить. Ведь в Сирии мужчина решает, с кем живут дети после развода. Старшему сыну сейчас 18 лет, он окончил первый год в колледже, учится на программиста – мечтает заниматься искусственным интеллектом. Среднему сыну 15 лет, в следующем году у него будет выпускной. Готовится к ЕГЭ и хочет увидеть алые паруса. А дочке у меня 11 лет, учится в школе, у нее все прекрасно.

Сама женщина сейчас нетрудоспособна. Поэтому ей город выделил квартиру в социальный найм без права выкупа. Также Петербург предоставил Ирине пенсию. По ее словам, сейчас и она и все трое ее детей не знают, как и благодарить президента.

Супруг Ирины бросил ее Фото: Роман ЛЯЛИН/архив

- Я очень довольна его помощью, даже писала благодарственное письмо Владимиру Владимировичу, - признается Баракат. - Я этому человеку обязана всем. Я бы и детей не увидела своих больше, если бы не он. Увезти их из Сирии не смогла бы однозначно. Я же и приехала в Россию на лечение благодаря его воле. Наши ребята отправили мой репортаж властям России, и он сказал – мы людей не бросаем. В этом году исполняется пять лет, как я в России. Дети тут уже три года. И знаете, моя дочка все мечтает увидеть президента, чтобы сказать ему спасибо.

Ирина Баракат благодарна президенту за помощь Фото: СОЦСЕТИ

Что же касается мужа, Ирина не отчаивается. По ее словам, ее жизнь настолько резко изменилась, что она верит в чудо.

- Мое сердце открыто к знакомству. Жизнь не заканчивается, - улыбается Ирина.

Напомним, что Ирина Баракат уроженка Украины. В 18 лет она вышла замуж за Ахмеда Бараката, гражданина Сирии. В то время они оба жили в Одессе, он учился в Университете фармакологии. Когда в 2003 году муж закончил обучение, они с уже родившимся сыном Радваном переехали в Сирию. В 2005 году в семье родился второй сын Амир, а в 2010 году дочка Анжелика. А в 2011 в Сирии их застала война.

Тем же самым роковым днем стал 16 июня 2016 года. Ирина с детьми была в гостях у свекра и свекрови, когда к ним в окно влетел газовый баллон, начиненный селитрой. Баракат бросилась к детям, закрыв их своим телом.

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