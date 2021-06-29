Петербург: адреса с историей

Маршрут нашего теста-прогулки проходит по необычным достопримечательностям исторического центра Петербурга — от Невского проспекта до Саперного переулка и Крестовского острова. Фото: Андрей ГАШЕВ

Петербург – один из красивейших городов планеты. В первую очередь благодаря своей архитектуре и необычайной гармонии облика набережных, площадей, улиц и переулков… Сохранить эту красоту – задача непростая, но очень важная, ведь дело не только в дивной лепнине, маскаронах и гармоничных пропорциях, но и в том, что каждый дом в исторических районах Северной столицы хранит память об удивительных людях и событиях – о тех, кто здесь когда-то жил, работал, мечтал и, так же как и мы, любил наш волшебный город.

Что вы о них знаете и помните? Давайте проверим! Мы составили маршрут по не самым «громким» адресам Петербурга. Совершите вместе с нами историческую прогулку, ответьте на семь вопросов и узнайте, можно ли считать вас знатоком любимого города. Кстати, все здания, о которых пойдет речь, за последние годы были отреставрированы, так что гулять будет точно приятно!

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