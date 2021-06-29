Расслабляться рано: Специалисты усомнились, что Петербург вышел на плато по коронавирусу

По словам экспертов, плато по заболеваемости в Петербурге еще не наступило. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Председатель комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец заявил, что Петербург «вышел на высокое плато» по коронавирусу, и Смольный – по крайней мере, в ближайшее время, не ожидает серьезного роста числа заболевших, нуждающихся в стационарной помощи. Однако эксперты предупреждают: это вовсе не повод расслабляться, выкидывать в урну медицинскую маску и отменять запись на вакцину. Ситуация пока что слишком нестабильна.

Напомним, словосочетание «высокое плато» прозвучало вечером 28 июня в эфире телеканала «Санкт-Петербург». Дословно она звучала так:

- По числу положительных первичных тестов на прошлой неделе мы не наблюдали существенного роста, - отметил Дмитрий Лисовец. - Есть и другие симптомы, которые говорят о том, что мы вышли, пусть и на очень высокое, но плато. Какого-то серьезного роста числа заболевших, нуждающихся в стационарной помощи, мы не ожидаем.

В таком видении ситуации усомнился эксперт по моделированию и статистике Центра экономических исследований Агаси Тавадян.

- В Петербурге в принципе достаточно странная ситуация с общедоступной статистикой заболеваемости, - отметил специалист. – Еще во время условной второй волны мы наблюдали очень резкое и неестественное, словно бы «сломанное» плато. Поэтому, на мой взгляд, для определения текущей динамики лучше руководствоваться не заболеваемостью, а летальностью – эти данные, напротив, не вызывают сомнений. Если судить по летальности, то эпидемический подъем замедлился, но все еще продолжается. А плато, скорее всего, наступит через неделю-две. При этом, согласно имеющимся данным, пиковое количество летальных исходов не превысит 150 в сутки.

Один из факторов подъема заболеваемости специалисты видят в майских праздниках, когда в город потоком хлынули туристы. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Похожего мнения придерживается и доктор медицинских наук, основатель Петербургского медицинского форума Сергей Ануфриев.

- У любого инфекционного заболевания есть так называемый период эпидемиологического подъема, - отметил ученый. – В среднем он составляет 70-80 дней. COVID-19, несмотря на всю свою специфичность, в этом плане не является исключением, и опыт двух первых «волн» это подтверждает.

По словам Ануфриева, основной вопрос – что брать за точку отсчета.

- На мой взгляд, уместно вести отсчет от майских праздников. Именно в это время в Петербург хлынул поток туристов из других регионов, и плотность людей на улицах – а следовательно, интенсивность их взаимодействия и обмена вирусами – существенно возросла, - констатирует Сергей Ануфриев. – Если это так, то выхода на плато и последующего спада нам стоит ждать не ранее середины-конца июля.

Одним словом, расслабляться рано – и даже напротив, именно сейчас осторожность и внимание к правилам «эпидемической» безопасности должно быть как никогда на высоте.