Новые тарифы на коммунальные услуги в Санкт-Петербурге с 1 июля 2021 года: Что подорожает и насколько

Стоимость ЖКХ в Петербурге вырастет с 1 июля 2021 года Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Петербуржцев ждет повышение платы за ЖКХ. Смольный ввел новые тарифы на коммунальные услуги в Санкт-Петербурге с 1 июля 2021 года. Цены вырастут абсолютно во всех пунктах квитанции. В среднем, примерно на 3,5 процентов, поэтому изменения должны будут не очень сильно ударить по кошелькам горожан.

Тарифы на воду и отопление

С 1 июля стоимость 1 кубометра холодной воды и водоотведение будет стоить 33 рубля 12 копеек. Рост стоимости составил 57 копеек. Горячая вода теперь обойдется в 112 рублей 81 копейку за 1 кубометр вместо 109 рублей 10 копеек, как было ранее.

Что касается отопления, то здесь цена подскочила почти на 61 рубля до 1880 рублей 11 копеек за гигакалорию.

Тарифы на электроэнергию

Для тех, кто платит за электроэнергию, не разделяя тариф по суткам, все просто. Стоимость за киловатт в час составит 4 рубля 98 копеек для домов с газовыми плитами и 3 рубля 73 копейки для домов с электроплитами.

У кого же счетчики крутятся с учетом времени суток, ставки будут следующие:

В домах с газовыми плитами с тарифам по двум зонам - 5 рублей 71 копейка днем и 3 рубля 15 копеек ночью. По трем зонам - пиковая зона 5 рублей 74 копейки, полупиковая зона 4 рубля 98 копеек и ночная зона 3 рубля 15 копеек.

В домах с элекроплитами по двум зонам - 4 рубля 28 копеек днем, 2 рубля 26 копеек ночью. И по трем зонам - пиковая зона 4 рублей 33 копейки, полупиковая зона 3 рубля 73 копеек и ночная зона 2 рубля 36 копеек.

Тарифы на газ

Стоимость природного газа за 1 тысячи кубометров вырастет сразу на 210 рублей до 6768 рублей 78 копеек. Цена на сжиженный газ поднимется немного, всего на 76 копеек до 25 рублей 98 копеек.

Квитанции, рассчитанные по новым тарифам, начнут приходить петербуржцам уже в августе.

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