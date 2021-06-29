Погода в Санкт-Петербурге на июль 2021 года: Вернется 30-градусная жара и проливные дожди

Июль 2021 в Петербурге ожидается теплее нормы Фото: Артем КИЛЬКИН

Минувший июнь в Северной столице оказался самым жарким за всю историю. Второй летний месяц будет менее знойным, но не менее теплым. "Комсомолка" рассказывает, какой будет погода в Санкт-Петербурге на июль 2021 года.

Первые дни июля выдадутся теплыми. 1 и 2 числа температура воздуха снова поднимется до плюс 25 градусов. В четверг пройдет небольшой дождь, но жару он не собьет. Выходные же, 3 и 4 июля, отлично подойдут для отдыха за городом и загара. Ожидается жара в 26-27 градусов.

Как правило, июль - самый жаркий месяц в году. Средняя дневная температура для Петербурга около 21,9 градусов. Однако в этом году явно будет жарче. Ведущий синоптик отдела метеорологических прогнозов Гидрометцентра Наталья Мироничева рассказала "КП-Петербург", что в первой половине июля над регионов будет преобладать антициклонический характер, а циклоны будут влиять очень кратковремено. Это означает, что температура будет выше нормы для июля, но периодически город будут освежать дожди с ливнями и грозами.

- Дневная температура в основном будет в пределах 20-25 градусов, в отдельные дни возможен прогрев до 26-30 градусов. В ночные часы около плюс 13-18 градусов, - пояснила Наталья Мироничева.

Вторая половина месяца, вероятно, выдастся более дождливой, а температура понизится до нормы в 21-22 градусов. В целом же в течение месяца среднесуточная температура будет на 1-3 градуса выше нормы.

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