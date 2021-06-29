Июнь 2021 года стал рекордно жарким за всю историю Петербурга

Июнь 2021 года стал самым жарким за всю историю Петербурга Фото: Артем КИЛЬКИН

Природа в Санкт-Петербурге продолжает ставить рекорды. Если минувший май стал самым дождливым за всю историю города, точнее инструментальных наблюдений за погодой, которые ведутся с 1881 года, то июнь 2021 года стал самым жарким. Среднемесячная температура воздуха превысила климатическую норму на 5,6 градусов. До того рекордсменом был июнь 1999 года, когда среднемесячная температура была на 4,9 градуса выше нормы.

- Кроме того, в период с 19 по 23 июня было обновлено пять ежедневных максимумов: эти дни стали самыми теплыми за все те же 140 лет. А 23 июня, когда воздух прогрелся до 35,9 градусов, был побит абсолютный максимум июня. До этого самым жарким днем было 15 июня 1998 года, когда столбик термометра достиг отметки 34,6 градусов, - рассказала "КП-Петербург" ведущий синоптик отдела метеорологических прогнозов Гидрометцентра Наталья Мироничева.

Однако в топ самых засушливых июней нынешний не попал. Знойная жара продлилась в городе до 25 числа, за это время лишь два раза, 12 и 24 июня, в городе прошли небольшие дожди, которые многие петербуржцы даже не заметили. Зато в ночь на 26 июня на Петербург обрушился мощный ливень, вылив на город сразу 34 процента месячной нормы осадков. Благодаря этому текущий первый месяц лета попал лишь во вторую десятку в списке самых засушливых июней.

Зато месяц оказался необычайно солнечным. В среднем в июне бывает всего один день без солнца, а суммарная продолжительность солнечного сияния в норме составляет 293 часа, являясь максимальной в году. По этим показателям нынешний июнь оказался вполне благоприятным. Суммарная за месяц продолжительность солнечного сияния превысила среднемноголетние показатели почти на 50 часов.

Напомним, что июль в Петербурге будет не таким жарким и засушливым. В отдельные дни температура поднимется до 30 градусов, но в целом температура будет более приятной.

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