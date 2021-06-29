Черный камамбер и неприличные моллюски: Что представляет из себя Южный рынок в Петербурге и стоит ли там покупать продукты

На Южном рынке чисто и просторно. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Прошлым летом мы начали инспектировать продуктовые рынки Санкт-Петербурга и рассказывать, где какие цены, как с покупателями обходятся продавцы и о каких нюансах нужно помнить, отправляясь за фруктами или овощами. Сегодня нашей целью стал Южный рынок в Московском районе - там мы и провели утренний день.

ПРОСТОРНО И ЧИСТО

На рынке мы оказались в начале 11 утра, хотя он работает с 8 (и до 20.00). Пройдя между павильонами с одеждой и продуктами для животных, мы попали в достаточно просторное помещение. На входе - санитайзеры, продавцы в масках. Ни в каждом сетевом маркете встретишь такую дисциплинированность!

Утром в будние дни здесь не так многолюдно.. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Первым делом идем к прилавкам, где продают овощи и фрукты. Все красивое и аккуратно разложено, как будто только что с грядочки. Ценники на каждом товаре, словно к нашему приходу подготовились.

- Девушки, берите сладкую черешню, - предлагает молодой человек за широким прилавком, усыпанным ягодой. Признаемся, что инспектируем рынок, на что тот одобрительно улыбается.

Экрон, так зовут нашего первого героя, признается, что торговать на Южном - одно удовольствие. Не то что стоять в палатке на улице на жаре под 30 градусов.

- Цены у нас тут средние, - рассказывает Экрон. - Сейчас активнее всего идут абрикосы по 400 рублей за кг и черешня - она у нас по 350 рублей. Знаете, как правильно ее выбирать? Смотрите на цвет: чем темнее, тем слаще! А еще и веточка должна быть зеленая. Это значит, что ягода хорошая. На, попробуй.

Сейчас лучше всего покупают черешню. Стоит здесь она в среднем 300-400 рублей за кило. По словам продавцов, дешевле уже не станет - через пару неделю совсем исчезнет с прилавков. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

От черешневой дегустации пришлось отказаться - эпидобстановка не та. Впрочем, специалисты не рекомендуют этого делать и в любое другое время. Лучше купить немного, тщательно вымыть дома, а если понравиться, вернуться на следующий день и взять еще.

«ЛЫСЫЙ» ФРУКТ

По соседству с фруктовым прилавком Экрона раскинулся настоящий ковер из пучков зелени. Стоимость, кстати, не указана, поэтому первым делом уточняем, в какую цену петрушка, укроп, щавель, кинза.

- Пучок 50 рублей, - отвечает пожилая женщина и умолкает. Судя по всему, не сильно заинтересована в покупателях. Рядом с ней еще несколько фруктовых и овощных прилавков. И каждый - лучше другого. Цены практически одинаковые: в среднем апельсины – 200 рублей, персики и нектарины – от 300 рублей, клубника – 350 рублей, гранат – 400 рублей, слива – 450 рублей, грейпфрут и яблоки – 180 рублей, голубика и ежевика – 150 рублей за 100 гр., помидоры – 250 рублей, огурцы – 130 рублей, редис – 40 рублей за штуку. Во всю красуются на прилавках арбузы (90 рублей за кило) и дыни (150 рублей за 1 кг).

- Давайте вам покажу экзотику, - интригует один из продавцов, заприметивший нас, и показывает на ящик с круглыми зеленовато-красными фруктами. – Это нектарин из Узбекистана, его еще называют «лысый». Он очень вкусный и сладкий, 350 рублей за килограмм.

Как и многим другим покупателям, нам пришлось поверить ему на слово. После этого мы пошли дальше.

Здесь даже работает доставка: по Московскому району бесплатно. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

БЕЗНАЛ, ДОСТАВКА НА ДОМ

Пока осматривали прилавки, заметили, что кроме нас покупателей совсем мало. Вероятно, это связано с тем, что было утро рабочего дня.

- Вечером будет больше народа, конечно, - объясняет еще один наш новый знакомый с Южного Артур. - Вообще проходимость у нас средняя, не жалуемся.

- А вот у вас на прилавке что-то про курьерскую доставку еще сказано... - интересуемся мы.

- Да, пожалуйста - покупаете, что хотите и сколько хотите, привезут прямо к квартире, - хвалится Артур. - По Московскому району бесплатно, если еще куда - 100 рублей. А чего вы удивляетесь? У нас все по-современному! Расплатиться можно не только наличкой, но и по безналу.

А вот это на самом деле преимущество, ведь на других рынках города, на том же Сенном, это настоящая проблема.

Здесь даже продают французские сыры, которые, правда, делают в России... Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

КАМАМБЕР С УГЛЕМ

От овощей и фруктов мы вышли к молочным продуктам. Парочка прилавков с домашним творогом (в среднем за кило 400 рублей) и маслом. А для любителей сыров здесь настоящий рай! Страчателла, вайнезе, бри, причем даже есть черный камамбер (170 рублей за 100 граммов).

- Добиться такого цвета получилось с помощью природного красителя из растительного угля, - со знанием дела рассказывает продавец Дмитрий. Он первый день работает здесь, а рассказывает так, как будто сам его делает. – Для приготовления используем лучшее козье, коровье и овечье молоко. Нет никаких уплотнителей для придания вида, все натуральное.

Помимо сыров на прилавке еще были еще сырные конфеты (100 гр. - 340 рублей), но самое интересное, как оказалось, было впереди.

Чего только на этом рынке нет... А это деликатес - гуидак. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

МОРСКИЕ ГАДЫ

Устрицы, мидии и гребешки тоже есть на Южном. Но впечатлил нас по-настоящему редкий моллюск - гуидак. Совершенно не аппетитного вида гад оказался изумительным на вкус - солено-сладкий и с ореховыми нотками. Стоит, правда, соответствующе - 450 рублей за 100 грамм.

- Морепродукты у нас из Новой Зеландии, Намибии, Дубаи, Дальневосточного федерального округа. Сейчас, видимо, из-за коронавируса у нас проблемы с поставками, поэтому вы видите не весь ассортимент, - расхваливает свою точку продавец.

Ароматы у Южного рынка очень аппетитные... Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

ДОРОГОВАТО, НО КАЧЕСТВЕННО

Обойдя рынок, мы пришли к таким выводам: на Южном, конечно, не выгодно закупаться каждый день - все-таки цены на некоторые товары выше, чем на других, более простых рынках, в палатках у дома или тех же супермаркетах. Но товар как правило весь качественный, за что можно и немного переплатить. Еще из плюсов - наличие условного фудкорта. И цены тут, как вы уже понимаете, тоже не бизнес-ланчевские. Килограмм зубатки горячего копчения - 750 рублей, курага, финики или чернослив со сливочным сыром – 2200 рублей за кило.