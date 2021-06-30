Как работают новейшие технологии в петербургской медицине

Прошедший «Здоровый завтрак» стал финальным в этом сезоне, но увидимся в новом! Фото: Артем КИЛЬКИН

Последние десятилетия принесли миру стремительное развитие технологий во всех сферах жизни и деятельности человека. Медицина - одна из областей, где это наиболее заметно. О том, успевают ли технологии за потребностями врачей и пациентов, стоят ли они вкладываемых средств, легко ли дается внедрение этих технологий, а также о самых важных высокотехнологичных методиках, которые появились за последнее десятилетие, мы говорили на финальном «Здоровом завтраке» - неформальной встрече участников, экспертов и организаторов проекта «Клиника года».

Успеваем за потребностями?

- Последние десять лет мы работаем на самом передовом прогрессивном оборудовании и в реанимации, и в анестезиологии, и в операционном деле. Однако пандемия внесла разрушительное действие в развитие технологий, опустила здравоохранение на более низкий уровень оказания медицинской помощи. До ее начала мы были вооружены технологиями во всех разделах - и диагностическом и лечебном. Это и цифровая эндоскопия, и рентгенология, и фармакологические достижения, и молекулярная биология, и иммунология. Но все затормозилось. Все силы оказались брошены на борьбу с ковидом. Тем не менее в создавшейся ситуации максимально эффективно используется лучевая диагностика. Спиральная компьютерная томография и МРТ позволяют очень точно диагностировать вовлечение легочной ткани, целый спектр заболеваний легочной системы, - рассказывает главный врач больницы Святого Георгия Валерий Стрижелецкий.

Главный врач больницы Святого Георгия Валерий Стрижелецкий. Фото: Артем КИЛЬКИН

Нужно обучить врачей

С развитием технологий происходит усложнение аппаратов и методик работы. Чтобы полноценно использовать новые возможности, врачам надо постоянно обучаться и повышать квалификацию. Именно от квалификации и знаний медперсонала зависит, будет ли высокотехнологичное оборудование приносить пользу пациентам в полную силу.

- Сейчас с получением оборудования нет никаких проблем. Основная проблема, которая возникла в последний год, - образование врачей, их подготовленность, эффективность. К любому оборудованию нужен человек, который умеет им управлять. У нас в сети есть свой образовательный центр, где проводится подготовка и своевременное переобучение, повышение квалификации врачебных кадров, чтобы соответствовать уровню техники, - говорит главный врач «Клинической больницы «РЖД-Медицина» города Санкт-Петербург» Петр Громов.

Главный врач «Клинической больницы «РЖД-Медицина» города СанктПетербург» Петр Громов. Фото: Артем КИЛЬКИН

- Любой аппарат - это всего лишь инструмент. Если врач умеет им пользоваться, он сделает максимум. К сожалению, часто бывает так, что персонал не осваивает в полной мере функции оборудования и действует по старинке. Вы можете наставить на этот аппарат все что угодно, и он так и будет стоять. Зачастую оборудование - просто маркетинговый статус, но, с другой стороны, если не придумывать и не пытаться внедрять новое, не появятся и действительно революционные вещи, которые значительно улучшают работу, - говорит главный врач клиники КТ «Ами» Максим Котов.

Главный врач клиники КТ «Ами» Максим Котов. Фото: Артем КИЛЬКИН

В медицине робот никогда не сможет полностью заменить человека, поэтому то, насколько профессиональную и эффективную помощь получает пациент, зависит не только от оборудования, но и от квалификации врача и его фундаментальных знаний, которые приобретаются при обучении в вузе.

- Обучение в образовательных учреждениях сейчас стоит на достаточно низком уровне. После вуза приходят люди без клинического мышления. За любым оборудованием стоит человек, и если он не обладает достаточными знаниями, хорошим уровнем клинического мышления, вряд ли он может помочь пациенту. Настоящий врач не просто должен уметь провести операцию. Он прежде всего должен понять, нужна ли эта операция, оценить ситуацию правильно, а с этим у современных молодых специалистов проблемы. Мы думаем, что специалистов надо обучать на рабочем месте, поэтому берем талантливых ребят, которые готовы работать, и начинаем их учить, прививать основы. Это, конечно, требует времени, - заявила генеральный директор сети клиник «Гранти-Мед» Надежда Лавренюк.

Генеральный директор сети клиник «ГрантиМед» Надежда Лавренюк. Фото: Артем КИЛЬКИН

К слову, прогрессирует не только медицинская техника, но и современные недуги.

- В наркологии сейчас существуют проблемы, так как стали появляться вещества, которые мы не можем выявить на месте. Нет простых тестов, - говорит директор реабилитационного центра «Лайф» «Первой наркологической службы» Ольга Лехмус. - В клинике, конечно, оборудование есть, так что в нашем случае технологии не успевают. А вот про персонал хочу отдельно сказать. В лечении нарко- и алкозависимых очень большое значение имеет психотерапия. И реально эффективно работают люди, которые сами через это прошли, излечились и хотят помочь другим. Они получают образование психолога и приходят к нам работать.

Директор реабилитационного центра «Лайф» «Первой наркологической службы» Ольга Лехмус. Фото: Артем КИЛЬКИН

Идеи, которые потрясли мир

В бесчисленном многообразии технологических новинок есть такие, которые, скорее, можно назвать средством продвижения на рынке, но есть и такие, которые принципиально изменили подход к лечению некоторых заболеваний. В каких областях медицины технологии вывели работу врачей на новый уровень?

- То, что произошло в диагностике, - это настоящий прорыв, - отмечает заместитель главного врача по лечебной работе «Немецкой семейной клиники» Алексей Воробьев. - Еще десять лет назад об аппаратах КТ, МРТ, УЗИ, которые сейчас почти в каждом кабинете, можно было лишь мечтать. А теперь благодаря развитию частной лабораторной службы доктор может спокойно отдать лабораторную диагностику и визуальную диагностику в специализированную лабораторию. Еще одно направление - хирургия. Сегодня в большинстве случаев хирургия равно лапароскопия. Если онкология была последним рубежом открытой хирургии, то сейчас уже речь не идет о больших разрезах. Уникальные возможности дает офтальмохирургия. С возрастом большинство людей имеют проблемы со зрением. Сейчас офтальмохирурги проводят в один день сложнейшие, немыслимые до недавних пор операции, и это, конечно, прорыв.

Да, есть болезни, которые требуют консервативного лечения.

Однако даже здесь современные технологии важны и позволяют сделать процесс быстрее и удобнее.

Заместитель главного врача по лечебной работе «Немецкой семейной клиники» Алексей Воробьев. Фото: Артем КИЛЬКИН

Мода или необходимость?

Цифровизацией называется использование цифровых и интернет-технологий в разных сферах жизни. Она меняет порядок получения услуг, ломает привычный уклад и некоторых даже раздражает. Является ли она данью моде или реально улучшает качество работы медучреждений?

- Цифровизация в государственной медицине сделала настоящий прорыв. Мы общаемся с поликлиниками, видим направления, у нас есть электронные очереди. Мы идем вперед большими шагами. У нас все автоматизировано. Даже с момента звонка от пациента мы можем много о нем узнать: открыть его историю болезни в других учреждениях, посмотреть снимки, результаты обследований. Время пребывания в приемном отделении сокращается до 20-30 минут. У нас также есть закрытый цикл обслуживания, так как есть своя поликлиника. У доктора, который, например, прооперировал пациента, есть возможность дальше его вести. К нам возвращаются, приходят семьями, - рассказала директор по развитию больницы Святого Георгия Ирина Соколова.

Директор по развитию больницы Святого Георгия Ирина Соколова Фото: Артем КИЛЬКИН

Спрос на цифровизацию рождает предложение. Компании, которые работают с больницами и поликлиниками, тоже стремительно идут вперед.

- Мы пятнадцать лет оснащаем медицинские учреждения, обслуживаем, ремонтируем оборудование. Мы видим, что есть потребность развития информационных технологий и цифровизации здравоохранения, - говорит генеральный директор компании «КЕЛЕАНЗ Медикал» Елена Кириленко. - Это очень серьезное подспорье, особенно в пандемию, когда многие пациенты с непрофильными заболеваниями оказались без своевременной медицинской помощи. Взаимодействие оборудования, передача информации между клиниками, дистанционные консультации, коллективное мнение специалистов - это очень важно. Цифровые технологии могли бы помочь и при многих организационных моментах, как, например, маршрутизация машин скорой помощи, сделать процесс оказания медицинской помощи более эффективным. И это задача для местных разработчиков - импортный продукт не удобен для нашего здравоохранения.

Генеральный директор компании «КЕЛЕАНЗ Медикал» Елена Кириленко Фото: Артем КИЛЬКИН

КСТАТИ

Вода на помощь организму

Медицина совершенствуется в оказании помощи человеку, но наш организм гораздо более древний и тонкий механизм, чем любые технологические изобретения. До сих пор его продолжают изучать. Чтобы реже попадать к врачам, надо соблюдать простые правила и заботиться о себе.

Необходимо соблюдать режим дня, ложиться до десяти часов, чтобы будил не будильник, а ты просыпался сам. Надо правильно питаться, не есть мучное и сладкое, а также поддерживать себя витаминами, особенно во время эпидемии. Обязательно должны быть витамины группы В, витамины D и С, но с кофакторами. Кофактор - минерал, который помогает усваиваться витамину. Для витамина D кофакторами являются магний и калий, для витамина С - цинк. Именно эти вещества, микро- и макроэлементы в легкоусвояемой форме содержат природные минеральные воды, и их употребление оказывает ощутимую помощь в укреплении здоровья.

Пить минеральную воду следует не постоянно, а курсами, подобрав для себя подходящую. При этом надо понимать, что минерализованные воды не будут так же помогать, как природные минеральные. Природные воды образуются в глубинах земной коры, с особым давлением и температурным режимом, без доступа кислорода. Они вбирают в себя природные минералы в активной форме, их нельзя сравнить с раствором солей.

- Например, опыт применения минеральных вод врачами Первого медицинского университета говорит о том, что при постковидном кашле помогают ингаляции с водой «Билинска Киселка». В ней есть природные гидрокарбонаты, - обратила внимание основатель компании «Родник. Минеральные воды Чехии» Наталья Бенберя.

Основатель компании «Родник. Минеральные воды Чехии» Наталья Бенберя. Фото: Артем КИЛЬКИН

В минеральных водах также присутствуют вещества, содержащиеся в очень малых, гомеопатических дозах. Их даже не указывают на этикетках, однако они способны положительно влиять на организм. Например, в «Киселке» содержится литий. Он помогает центральной нервной системе восстановиться, преодолеть ковидный синдром. Ну и свежий воздух, конечно, является необходимым условием заботы о здоровье.