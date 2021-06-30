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Здоровье30 июня 2021 15:18

Больше 20 мутаций инфекции: Петербурженка проболела коронавирусом дольше всех в России - 11 месяцев

«Комсомолка» узнала подробности уникального случая
Сергей ВОЛЧКОВСергей ВОЛЧКОВ
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По словам эксперта, долго выделяют вирус люди с патологиями иммунной системы.

По словам эксперта, долго выделяют вирус люди с патологиями иммунной системы.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

11 месяцев – именно столько времени оставалась заразной петербурженка, у которой врачи диагностировали COVID-19. На данный момент это максимальный срок выделения вируса человеком, зафиксированный в России. Врач-инфекционист Первого Санкт-Петербургского медицинского университета имени Павлова Оксана Станевич рассказала «Комсомолке» в Петербурге» подробности уникального случая.

По словам Оксаны Станевич, обычно человек, переболевший COVID-19, выделяет вирус в течение 10-12 дней после выздоровления. У тех, кто болел тяжело, перенес цитокиновый шторм и лечился препаратами, подавляющими иммунную систему, этот срок может слегка увеличиваться – как правило, до 14-20 дней.

Еще одна проблема - мутации. Чем дольше человек болеет, тем больше их накапливается в организме.

Еще одна проблема - мутации. Чем дольше человек болеет, тем больше их накапливается в организме.

Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

- Однако если у человека глубоко подавлен иммунитет, он может оставаться заразным намного дольше – вплоть до нескольких месяцев, - уточняет специалист. – Прежде всего речь идет о пациентах, у которых инфицирование коронавирусом накладывается на онкологематологические заболевания – то есть, онкологические заболевания системы крови – просто онкологию, требующую обширной и массированной химиотерапии, а также так называемые иммунопролиферативные патологии: системную красную волчанку, множественную миелому, лимфому Ходжкина и так далее.

У таких больных, отмечает Оксана Станевич, вирус даже после выздоровления продолжает накапливаться в органах-«резервуарах» - чаще всего ими становятся кишечник, легкие или миокард, «сердечная мышца». Когда концентрация вируса достигает высоких отметок, человек снова становится заразным.

- Дело в том, что обычные пациенты после выздоровления выделяют вирус, который уже не представляет опасности для окружающих, - объясняет специалист. – Это, кстати, довольно легко определить по обычному тесту ПЦР – нужно лишь обратить внимание на показатель, который зашифрован аббревиатурой Ct. Если он больше 36 – значит, вирус уже не жизнеспособен, человек не заразен, а сама болезнь, соответственно, уже фактически прошла. Так вот у пациентов, которые заболевают COVID-19 на фоне хронических патологий иммунной системы, этот показатель почти всегда меньше 36 – то есть, даже несмотря на выздоровление они могут заражать других. Время от времени случаются «просветы» - например, пациентка, о которой мы сообщали, была то заразной, то нет. В то же время в нашей практике были те, кто выделял заразный вирус по полгода безо всяких просветов.

Определить, заразны вы или нет, можно при помощи обычного теста ПЦР.

Определить, заразны вы или нет, можно при помощи обычного теста ПЦР.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Другой вопрос – мутации коронавируса. Чем дольше человек болеет, тем больше их накапливается в организме. У женщины, проболевшей рекордные 11 месяцев, к примеру, их нашли более 20. Как именно они взаимодействуют друг с другом и могут ли приводить к утяжелению состояния, пока не известно – чтобы это выяснить, нужны дополнительные глубокие исследования. Сама пациентка, о которой идет речь, к примеру, несколько раз оказывалась в больнице – но связано это с мутациями или же особенностями ее собственной иммунной системы, на данный момент не известно.

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