Больше 20 мутаций инфекции: Петербурженка проболела коронавирусом дольше всех в России - 11 месяцев

По словам эксперта, долго выделяют вирус люди с патологиями иммунной системы. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

11 месяцев – именно столько времени оставалась заразной петербурженка, у которой врачи диагностировали COVID-19. На данный момент это максимальный срок выделения вируса человеком, зафиксированный в России. Врач-инфекционист Первого Санкт-Петербургского медицинского университета имени Павлова Оксана Станевич рассказала «Комсомолке» в Петербурге» подробности уникального случая.

По словам Оксаны Станевич, обычно человек, переболевший COVID-19, выделяет вирус в течение 10-12 дней после выздоровления. У тех, кто болел тяжело, перенес цитокиновый шторм и лечился препаратами, подавляющими иммунную систему, этот срок может слегка увеличиваться – как правило, до 14-20 дней.

Еще одна проблема - мутации. Чем дольше человек болеет, тем больше их накапливается в организме. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

- Однако если у человека глубоко подавлен иммунитет, он может оставаться заразным намного дольше – вплоть до нескольких месяцев, - уточняет специалист. – Прежде всего речь идет о пациентах, у которых инфицирование коронавирусом накладывается на онкологематологические заболевания – то есть, онкологические заболевания системы крови – просто онкологию, требующую обширной и массированной химиотерапии, а также так называемые иммунопролиферативные патологии: системную красную волчанку, множественную миелому, лимфому Ходжкина и так далее.

У таких больных, отмечает Оксана Станевич, вирус даже после выздоровления продолжает накапливаться в органах-«резервуарах» - чаще всего ими становятся кишечник, легкие или миокард, «сердечная мышца». Когда концентрация вируса достигает высоких отметок, человек снова становится заразным.

- Дело в том, что обычные пациенты после выздоровления выделяют вирус, который уже не представляет опасности для окружающих, - объясняет специалист. – Это, кстати, довольно легко определить по обычному тесту ПЦР – нужно лишь обратить внимание на показатель, который зашифрован аббревиатурой Ct. Если он больше 36 – значит, вирус уже не жизнеспособен, человек не заразен, а сама болезнь, соответственно, уже фактически прошла. Так вот у пациентов, которые заболевают COVID-19 на фоне хронических патологий иммунной системы, этот показатель почти всегда меньше 36 – то есть, даже несмотря на выздоровление они могут заражать других. Время от времени случаются «просветы» - например, пациентка, о которой мы сообщали, была то заразной, то нет. В то же время в нашей практике были те, кто выделял заразный вирус по полгода безо всяких просветов.

Определить, заразны вы или нет, можно при помощи обычного теста ПЦР. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Другой вопрос – мутации коронавируса. Чем дольше человек болеет, тем больше их накапливается в организме. У женщины, проболевшей рекордные 11 месяцев, к примеру, их нашли более 20. Как именно они взаимодействуют друг с другом и могут ли приводить к утяжелению состояния, пока не известно – чтобы это выяснить, нужны дополнительные глубокие исследования. Сама пациентка, о которой идет речь, к примеру, несколько раз оказывалась в больнице – но связано это с мутациями или же особенностями ее собственной иммунной системы, на данный момент не известно.