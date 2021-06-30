Владимир Путин рассказал о своей любимой школьной учительнице

Президент России рассказал о школьных учителях Фото: moskva-putinu.ru

Президент России Владимир Путин во время блиц-опроса на прямой линии рассказал о своей любимой учительнице. Глава государства назвал сразу двух педагогов, которые с детства оставили у него хорошие воспоминания.

- Тамара Павловна Чижова, она была у меня с 1 по 4 класс, очень добрый человек. И Вера Гуревич, с 5 по 7 класс у меня была. Я с ней до сих пор поддерживаю отношения, - улыбнулся президент.

Отметим, что Вера Гуревич - была классным руководителем и учительницей Владимира Путина по немецкому языку. Педагог часть наставляла президента. По ее словам, в школе у будущего главы государства энергия била ключом.

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