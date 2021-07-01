Каждый третий выпускник Ленобласти сдал ЕГЭ по русскому на 80+

Средний балл по русскому в этом году – 73,6 процента. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Ленобласть в этом году в тройке лидеров по качеству образования. Результаты Единого государственного экзамена в 2021 году не отличаются от многолетних высоких показателей. Уже пришло 35 стобалльных результатов. Но скорее всего их будет больше: еще нет информации по иностранным языкам, биологии и информатике. Примерно 30 % выпускников сдают ЕГЭ на высокие баллы: от 80 до 100. А лучшие показатели по родному русскому языку.

Каждый третий – стобалльник

- У нас уже 35 стобалльных результатов. Но это еще не все. Еще ждем данные по иностранным языкам, биологии и информатике, – пояснил начальник сектора государственной итоговой аттестации комитета общего и профессионального образования Ленинградской области Елена Шарай – 14 по русскому языку, семь по химии, пять по обществознанию, три по литературе, по два высших балла по математике и истории. И по одному стобалльному результату по физике и географии.

Средний балл по русскому в этом году – 73,6 процента. А по математике – 59,3 процента.

Для сравнения, в прошлом году лучше написали русский и литературу. Зато по химии было всего четыре стобалльника, а по обществознанию вообще три.

ЕГЭ без утечек и скандалов

- ЕГЭ сдавали 5,5 тысяч наших выпускников. Экзамен прошел слаженно, четко. Не было никаких технических сбоев или утечек. Никаких скандалов, все спокойно. По первым итогам можно утверждать: результат этого года не отличается от предыдущих многолетних высоких результатов Ленинградской области, - рассказал председатель областного комитета общего и профессионального образования Сергей Тарасов.

Высокой оказалась и явка: на экзамены пришли 15716 детей, то есть 94 % от общего числа выпускников. Традиционно больше всего пришло сдавать русский язык – 4900 участников, по математике – 2888, обществознанию – 2178, физике – 923, биологии – 718, информатике – 817.

Все двери открыты

У выпускников ленинградских школ есть все возможности, чтобы выбрать любой из вузов. Об этом говорят высокие результаты итоговых экзаменов. Кроме того, Рособрнадзор определил, что регион входит в тройку лидеров по качеству образования.

- Наши ребята поступают в ведущие вузы страны, которые им действительно интересны. Скажу больше: это университеты конкурируют за ленинградских учащихся. Я много общаюсь с ректорами, и все они отмечают высокий уровень подготовки в наших школах, – добавил Сергей Тарасов.

Важно, что пандемия не повлияла на качество полученных знаний. Школьники в основном занимались очно, классы переводили на «дистанционку» в случаях подтвержденного случая заражения ковидом.

Будет меньше юристов

В профессиональных учебных заведениях Ленобласти каждый год планируют добавлять по 1200 мест. Кроме того, здесь стараются ориентироваться на реальную экономику и запросы рынка на конкретных специалистов. Ведь важно дать человеку не профессию, а возможность зарабатывать и развиваться в выбранной специальности.

Сергей Тарасов рассказал, что поэтому в колледжах и техникумах региона сокращают количество будущих юристов и увеличивают места на технических направлениях подготовки. Также сейчас пользуются популярностью сфера гостеприимства, которое благодаря пандемии еще активнее стало развиваться в регионе.

Узнать о том, какие специальности сейчас востребованы можно в атласе-справочнике Ленинградской области, который в подарок от правительства и губернатора получит каждый школьник на свой выпускной.

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