Печальный антирекорд: 23 человека утонули в Ленобласти с начала лета

Не забывайте, что в области нет полностью безопасных водоемов, купаться не рекомендуется. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Пляжи Ленобласти летом 2021 года забиты донельзя из-за аномальной жары. Однако, не все соблюдают меры безопасности. Печальный итог: только за июнь на реках и озерах утонули 23 человека – это больше, чем за весь прошлый купальный сезон.

- В числе жертв – пятеро детей. За 17 лет такого не было никогда. В прошлом году 47 регион по числу утонувших занимал второе место после Краснодарского края. В этом году мы рискуем стать «чемпионом» с конца, - поделился Главный государственный инспектор по маломерным судам ГУ МЧС России по Ленобласти Геннадий Корсунов.

Гибнут в основном молодые люди 26-28 лет в пьяном состоянии, но самое печальное – это дети, за которыми не уследили взрослые. Например, в поселке им. Свердлова ребенок прыгал с мостика в Неву, и его унесло течением. В карьере в Шапках двое сестер пошли плавать без присмотра взрослых, и одна из них утонула из-за крутого спуска в воду. В поселке Кирилловское 10-летний мальчик плавал в озере на матрасе, но упал и не смог выплыть. Бабушка пришла только через час.

Отметим, что сейчас в области нет полностью безопасных водоемов, купаться нельзя нигде. Но для отдыха оборудовано 20 пляжей. Из них девять находятся в детских оздоровительных лагерях. И еще пять - в санаториях и домах отдыха. В открытом доступе остается только пять пляжей. Для сравнения, в позапрошлом году их было 36.

- Мы можем все обнести колючей проволокой, но это никак не поможет. В Юкковском поселении мы проводим крещение, там все оборудуем, ставим кресты. Что мешает там оборудовать пляжи, установить везде предупреждающие плакаты? – сетует Корсунов.

Главный общественный инспектор Всероссийского общества спасения на водах Вячеслав Поляков отмечает, что местные администрации постоянно просят установить спасательные посты на озерах. Но ответ почти всегда один: нет денег.

ОФИЦИАЛЬНО

Ввели штрафы, но люди все равно купаются

Председатель комитета правопорядка и безопасности Ленобласти Вячеслав РЯБЦЕВ:

- Мы внесли изменения в закон об административных правонарушениях, позволяющий штрафовать за купание в неположенных местах (штраф от 500 до 1000 рублей, - прим. ред.). Но люди все равно купаются, потому что жарко. Поэтому на пляжах устанавливают импровизированные спасательные посты. С помощью громкоговорителей мы предупреждаем граждан об опасности и просим родителей не оставлять детей без присмотра.

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