«Это не жадность»: Как в Смольном комментируют инициативу лишить непривитых медиков «коронавинусных» выплат

Не привитым от коронавируса медикам планируют отказывать в "ковидных" выплатах. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В среду, 30 июня, на сайте Смольного появился проект изменений в системе «экстренных» выплат для медиков, заразившихся коронавирусом на рабочем месте. Если коротко, чиновники планируют лишить выплат тех, кто не прошел вакцинацию. «Комсомольская правда в Санкт-Петербурге» узнала подробности инициативы.

Для начала важное уточнение: речь идет только о тех деньгах, которые выдаются разово – в случае заражения, инвалидности или гибели. Ежемесячные «стимулирующие» выплаты никто трогать не планирует.

В комитете по социальной политике, который и разработал проект постановления, «Комсомолке» объяснили: он преследует три главные цели.

По словам чиновников Смольного, одна из задач грядущих изменений - еще сильнее замотивировать медиков вакцинироваться. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- Во-первых, мы хотим дополнительно стимулировать медицинский персонал к вакцинации от коронавируса, - отметил председатель комитета Александр Ржаненков. – Врачи, медсестры, бригады скорой помощи находятся на передовой, они непосредственно взаимодействуют с инфекционными больными – а значит, должны нести повышенную ответственность и за свои и за чужие жизни и здоровье.

Во-вторых – это тоже не скрывается – изменения призваны снизить нагрузку на городской бюджет. С момента, когда изначальное постановление вступило в силу (то есть, с апреля прошлого года), «экстренные» выплаты получило порядка 10 300 медицинских работников. В денежном эквиваленте это более трех миллиардов рублей. При том, что львиная доля городской казны и без того уходит на борьбу с «ковидом» во всех его многочисленных проявлениях.

- Это не какая-то там жадность, не стремление сэкономить на медиках, - констатирует Александр Ржаненков. – Речь идет о том, чтобы иметь возможность грамотно и точно планировать бюджет, от которого зависит все – во всех сферах, не только в медицине.

Наконец, в-третьих, по мнению сотрудников Смольного, изменение системы «экстренных» выплат позволит разом избавиться от огромного количества самых разных нюансов и подводных камней и сделать сам процесс более прозрачным и понятным.

- Сейчас практически по каждому случаю работает специальная комиссия, - поясняет председатель комитета по социальной политике. – И вопросов, зачастую, возникает очень много. Правильно ли больница оформила документы? Действительно ли медик болел? И если да – не стала ли болезнь следствием его собственной халатности? Если же привязать выплаты к вакцинации, задаваться ими больше не придется.

Ну и самое главное – по словам Александра Ржаненкова, проект еще находится на стадии проработки.

- Пока это только черновик, - уточняет чиновник. – Будут общественные обсуждения, будут разные этапы проверок и согласований. Поэтому далеко не факт, что его примут именно в таком виде, в котором он сейчас опубликован.

С апреля прошлого года "экстренные" выплаты получили больше 10 300 врачей и медработников. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

МНЕНИЕ

Сергей Саяпин, анестезиолог-реаниматолог (стаж работы в «красной зоне» – с июня прошлого года):

- Я не являюсь ни сторонником, ни противником действующей власти, я всегда за здравый смысл. А здравый смысл в данном случае на стороне Смольного. Я искренне не понимаю коллег – такие, к сожалению, есть – которые пытаются увильнуть от прививки. И заодно еще, зачастую, убеждают пациентов в том, что не надо прививаться. Надо прививаться. Так что это абсолютно нормальная инициатива.

КСТАТИ

Согласно изначальному постановлению, в случае заражения COVID-19 на рабочем месте медик имеет право получить выплату в 300 000 рублей. Если болезнь привела к инвалидности – 500 000. В случае гибели от коронавируса и его осложнений родственники медика имеют право получить выплату в 1 000 000 рублей.

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Проект постановления, изменяющий правила начисления надбавок, опубликован на сайте Смольного (подробности)