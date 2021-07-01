Петербургский ЗакС имеет все шансы «помолодеть». Фото: Артем КИЛЬКИН

Выборы в Законодательное Собрание Петербурга, кажется, будут одной из самых интересных и конкурентных региональных кампаний по всей стране. Партии, как «большая четверка», так и «малые» выставили довольно много новых и интересных, с точки зрения биографии и текущей деятельности, кандидатов. При этом эксперты отмечают курс на существенное обновление ЗакСа. Обновления не только сугубо политического, поскольку многие кандидаты еще не были представлены в органах законодательной власти, но и, если можно так выразиться, с физиологических позиций. Поскольку в этом сезоне на места в региональном парламенте Петербурга претендует несколько молодых политиков от разных фракций и объединений.

Одним из таких кандидатов является идущая от «Справедливой России» Ольга Галкина, 1981 года рождения. К слову, политический опыт у нее уже есть. Галкина была депутатом Законодательного Собрания Санкт-Петербурга по избирательной территории № 53. Сейчас она идет по 21-му округу. Известна она и общественной деятельностью, которая сосредоточена на проблемах ЖКХ, экологии и молодых семей с детьми. То есть, и здесь у кандидата есть своя электоральная база, а также бэкграунд из решенных социальных и политических вопросов уже в качестве регионального парламентария.

От «Яблока» из молодых кандидатов можно отметить главу фонда городского самоуправления «1870» Кирилла Страхова, 1983 года рождения. Он вошел в списки и ЗакС и Госдумы. И у него также есть политический опыт, поскольку он был депутатом МО «Финляндский округ». Этот кандидат активно работает с экологической и транспортной повесткой, а также с проблемами экономики города. При этом, стоит отметить, что у «Яблока» в Петербурге традиционно сильные позиции, поскольку в городе широко представлен либеральный, оппозиционный электорат. К тому же новые лица и молодые кандидаты существенно улучшают партийный имидж, так как избиратели уже давно ждут определенного «омоложения» «Яблока».

От «Родины» в избирательный список партии попала Нина Абросова, 1983 года рождения, чемпионка мира по боксу, которая идет по одномандатному округу № 25 в Колпино. Судя по всему, если она пройдет в петербургский парламент, то будет курировать там вопросы спорта, здорового образа жизни и прочих вещей, связанных с физической культурой и тем, что называется «здоровье нации». Что, в целом, вписывается в патриотический и социальный дискурс данной партии. Вопрос только в том, не затмят ли ее такие кандидаты от партии, как социолог Максим Шугалей и певица Татьяна Буланова, которые имеют федеральную известность и уже устоявшийся имидж.

«Большая четверка», впрочем, тоже не отстает в плане молодых кадров. И здесь показательным примером является сопредседатель ОНФ в Санкт-Петербурге Виталий Фатеичев 1982 года рождения, идущий по 16-му округу. Он, помимо того, что является общественником и курирует вопросы госзакупок, то есть, фактически, борется под эгидой Общероссийского Народного Фронта с коррупцией, еще является и предпринимателем. И в рамках своей экономической деятельности обеспечил петербуржцам около 2000 рабочих мест. То есть, имеет прочную электоральную базу. К слову, эксперты полагают, что на 16-зм округе для «Единой России» Фатеичев – это сильный и «проходной» кандидат. И потому партия рассчитывает на его победу и прохождение в ЗакС. Характерно, кстати, что ряд конкурирующих партий не стали выставлять по 16-му округу сильных и «проходных» кандидатов, дабы избежать совсем уж жесткой конкуренции и максимально напряженной борьбы на этом участке.

Еще одним моментом, который играет на пользу Фатеичеву, как, к слову, и ряду иных кандидатов от других партий, это некоторая демонстративная «аполитичность». Молодые кандидаты стараются проводить в массы социальную повестку, указывая на проблемы и их решение именно в ключе заботы о городе и горожанах с «общих», а не сугубо партийных позиций. Но это, в целом, логично, учитывая, что в этом политическом сезоне не только у «Единой России», но и у других партий в качестве кандидатов выступает большое число общественников, в той или иной мере, представляющих «третий сектор».

Понятно, что молодых кандидатов в петербургское Законодательное Собрание несколько больше, чем перечислено в этом материале, но пока ряд партий еще формируют списки и определяются с округами. При этом некоторые из кандидатов, в силу тех или иных причин, снимаются с выборов, а их место занимают другие. Впрочем, этот процесс предвыборной подготовки уже близится к своему логическому завершению.

В целом, как уже было сказано, кампания в ЗакС Петербурга ожидается интересной, конкурентной и напряженной. Единый день голосования назначен в этом году на 19 сентября. И именно он покажет, насколько обновится Законодательное Собрание города после выборов.