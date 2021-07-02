Политологи высоко оценили шансы партии «Новые люди» на выборах Петербурге

«Новые люди» – это новые политики. Фото: пресс-служба партии «Новые люди».

Петербургское отделение партии «Новые люди» выдвинуло кандидатов в депутаты Законодательного собрания Северной столицы. Политологи высоко оценили шансы представителей партии на сентябрьских выборах.

- У партии «Новые люди» есть все шансы, чтобы стать проводником идей, отвечающих интересам молодежи. Сейчас ей никто не занимается. Рейтинг известности депутатов ЗакСа и всех политических партий парламента находится на низком уровне. Оппозиция в Петербурге ассоциируется с политиками, которые давно себя дискредитировали, устарели и не способны аккумулировать голоса. Их прежних избирателей могут привлечь «Новые люди», - сказал политолог Ярослав Игнатовский.

Эксперт подчеркнул, что в Петербурге необходимы политики, которые будут продвигать развитие экономики, поддержку малого и среднего бизнеса, молодежи, общественных инициатив, заниматься решением экологических проблем и улучшением качества жизни. Учитывая повестку «Новых людей», они могут побороться за места в ЗакСе и по списку, и в одномандатных округах.

- Мы, социологи и политологи, вот уже второй избирательный цикл говорим о том, что в Петербурге есть серьезный запрос на новые лица. Каждый раз Госдума и Законодательное Собрание формируются одними и теми же политическими силами. Это порождает политическую пассивность у населения. Мы видим низкую электоральную активность, люди не приходят на выборы, особенно это касается молодёжи и предпринимателей. Если говорить на языке политического маркетинга, у них есть избирательный спрос, но нет предложения. Партия «Новые люди» закрывает эту брешь», - сказал политолог Дмитрий Гавра.

Эксперт отмечает продуманность работы партии с молодежью. Например, недавно активисты провели политический выезд в формате опен-эйра. «С одной стороны неравнодушные люди получают площадку для высказывания своих идей, а с другой – они получают опыт участия в политических дебатах. В этом плане у партии «Новые люди» большие перспективы», - уточнил Дмитрий Гавра.

Эксперт отмечает продуманность работы партии с молодежью. Фото: пресс-служба партии «Новые люди».

Политолог Дмитрий Солонников, говоря о «Новых людях», подчеркивает, что партия уже прошла в парламенты нескольких регионов. Это говорит о высоком запросе в обществе на новые лица в политике.

- «Новые люди» – это новые политики. Их появление как раз отвечает ожиданиям, которые есть у большой части электората нашей страны. Не хочу никого обижать, но и «Яблоко», и КПРФ, и «Единая Россия», и «Справедливая Россия» - бренды, существующие много лет. А партия «Новые люди», созданная чуть более года назад, несет действительно новые идеи. Ее представители очень успешно выступили на выборах в субъектах РФ в прошлом году. Этот результат может быть повторен в этом году в Петербурге, - сказал Дмитрий Солонников.

Накануне петербургское отделение партии «Новые люди» провело собрание, на котором были выдвинуты кандидатов на выборы в ЗакС города – как по списку, так и по одномандатным округам. Первым номером стал предприниматель, основатель ГК «Колвэй» Дмитрий Павлов. Вторым – Ольга Герасина, бывшая судья Уставного суда Петербурга. Третьим – Дмитрий Панов, председатель регионального отделения «Деловой России», четвертой - руководитель петербургского отделения партии Горячева Ксения.

Зампред партии Александр Даванков объявил о планах на ближайшую предвыборную кампанию. По его словам, ситуацию осложняют ограничения из-за пандемии Covid-19. Несмотря на это, партия продолжит работать с людьми и продвигать их интересы.

Выборы в Законодательное собрание Санкт-Петербурга и в Госдуму пройдут 17-19 сентября 2021 года.