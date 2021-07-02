Торговцев поддельными справками с отводом от вакцинации поймали на контрольной закупке в Петербурге

Полиция задержала продавцов поддельных справок. Фото: кадр оперативного видео ГУ МВД по СПб и ЛО

Сразу три уголовных дела возбудили в Петербурге и соседнем с городом районе Ленобласти на торговцев поддельных справок, дающих отвод от коронавируса и прочих меддокументов. Продавцов задержали во время проведения контрольной закупки.

- Петербургская полиция продолжает работу по выявлению фактов изготовления и продажи поддельных справок, связанных с коронавирусом. В результате оперативных мероприятий оперативники задержали трех курьеров. Так, на проспекте Ветеранов сотрудниками экономической полиции задержан мужчина, продававший медицинские справки о наличии врачебного отвода от вакцинации. У злоумышленника было изъято девять «липовых» справок, - сообщает пресс-служба Главка.

Помимо документа об отводе от вакцинации, который стоил 1800 рублей, торговец предлагал купить справку об отсутствии контакта с инфицированными коронавирусом за 500 рублей.

Отвод от вакцинации - 1500 рублей, справка об отсутствии контактов - 500. Фото: кадр оперативного видео ГУ МВД по СПб и ЛО

Практически такие же расценки были и 30-летней уроженки Чувашии, торговавшей справками у метро «Девяткино». Отвод от прививки безработная женщина продавала за полторы тысячи, а справка об отсутствии контакта с зараженными также стоила 500 рублей.

А вот во Фрунзенском районе в руки полиции попал курьер, который привез покупателям справки об отрицательном результате ПЦР-теста на ковид. Поддельные, естественно. Молодой парень был жутко напуган встречей с полицией и объяснил, что справки для передачи клиенту ему передал какой-то маленький лысый мужчина в очках, а что было в конверте, он сам не знает. Дальнейшие объяснения курьер давал уже в отделении полиции.

Поддельные документы покупателям привозили курьеры. Фото: кадр оперативного видео ГУ МВД по СПб и ЛО

По всем трем эпизодам были возбуждены уголовные дела. За подделку документов виновным грозит до двух лет лишения свободы.

Напомним, что это не первые подобные эпизоды в Петербурге. Полицейские уже не раз ловили торговцев «липовыми» справками об отрицательных ПЦР-тестах и прочих коронавирусных документах.