Эрмитажный кот Ахилл дал прогноз на матч Испания-Швейцария в матче Евро-2020

Ранее кот Ахилл отметился целой серией успешных предсказаний на Евро-2020. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В пятницу, 2 июля, в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром арена» пройдет последний для нашего города матч в рамках чемпионата Европы-2020. На поле сойдутся сборные Испании и Швейцарии. А где матч — там и традиционное предсказание эрмитажного кота Ахилла.

Очередной сеанс демонстрации экстрасенсорных способностей Ахилла вновь прошел в Государственном Эрмитаже, в зале Боспорской культуры. За время долгого перерыва главный оракул чемпионата набрался сил, укрепил ментальные связи с космосом, а потому, оказавшись перед двумя мисками — под флагами Испании и Швейцарии соответственно — даже не сомневался.

- Ахилл практически сразу отдал предпочтение сборной Испании, «поев» из ее миски, - сообщают организаторы предсказания с места событий. - А это значит, что результат матча, скорее всего, уже предрешен.

Напомним: до этого Ахилл в очередной раз прославился целой серией успешных предсказаний. В рамках Евро-2020 он верно предсказал пять матчей из шести. Ошибся пушистый оракул лишь однажды — когда определял итог столкновения сборных Польши и Словакии.

Между тем уже сегодня Петербург простится с Евро-2020: матч, назначенный на 19:00 2 июля, станет последним, который пройдет в нашем городе. Специально под него для болельщиков даже открыли фан-зону на Дворцовой площади. Что там будет происходить — мы вам обязательно расскажем.