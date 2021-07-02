Ревакцинация от коронавируса начнется в Петербурге с 5 июля

С понедельника в Петербурге стартует ревакцинация от коронавируса. Фото: Артем КИЛЬКИН

Ревакцинация - повторная прививка от коронавируса - начнется в Петербурге с 5 июля. Об этом на своей странице ВКонтакте написал председатель городского Комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец.

- В понедельник в Санкт-Петербурге станет доступна повторная вакцинация для граждан, которые были привиты от новой коронавирусной инфекции более полугода назад, - сообщил чиновник. - Пройти ее можно в любом стационарном или мобильном пункте на территории Санкт-Петербурга. При этом документы для предъявления остаются все те же: паспорт и СНИЛС. Запись также осуществляется по прежней схеме – по четырем доступным каналам: портал «Здоровье петербуржца», «Госуслуги», телефон 122 и колл-центры поликлиник.

Глава Комздрава отмечает, что повторная вакцинация будет проводиться без исследования на антитела: «Согласно позиции Всемирной организации здравоохранения, титр антител значения не имеет». Также, без исследования на антитела, смогут привиться и люди, переболевшие ковидом более полугода назад.

Для повторной прививки (не второго компонента, а нового цикла вакцинации) подходят все зарегистрированные в России вакцины: «ЭпивакКорона», «КовиВак», «Спутник Лайт» и «Гам-Ковид-Вак» («Спутник V»). Но с учетом того, что первых двух в городе осталось мало, в «Спутник Лайт» на Фармбазу пока не поступал, ревакцинировать петербуржцев будут препаратом «Спутник V».

Вся ревакцинация, как и первичная прививка, бесплатная и добровольная.

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