Где и как получить сертификат о вакцинации от коронавируса в Петербурге Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Смольный рекомендовал петербуржцам узнать свой статус о вакцинации от коронавируса, особенно отправляясь в отпуск. Поэтому "Комсомолка" решила подробно рассказать, где и как получить сертификат о вакцинации и QR-код на сайте Госуслуг в Санкт-Петербурге. Инструкция очень простая. Посмотреть свой код можно на сайте или через мобильное приложение портала "Госуслуг". Объясняем поэтапно.

КТО МОЖЕТ ПОЛУЧИТЬ СЕРТИФИКАТ И QR-КОД

Получить сертификат о вакцинации от коронавируса и QR-код могут только те граждане, которые полностью прошли вакцинацию, то есть сделали два укола, или переболевшие COVID-19 и имеющие подтверждение этому в государственном медицинском учреждении.

Также сертификат выдается после прохождения ПРЦ-теста. Важно, чтобы лаборатория, где проводилось обследование, передавала результаты анализа на Госуслуги.

КАК ПОЛУЧИТЬ QR-КОД

Сертификат и QR-код о вакцинации появится автоматически на портале Госуслуг в день получения второго этапа прививки. Или после того, как будет закрыт больничный лист после перенесенного коронавируса, или прохождения ПРЦ-теста.

Сертификат ищется через поисковую строку на портале Госуслуг / скрин: Госуслуги

Посмотреть его можно на сайте, в приложении Госуслуги, либо приложении "Госуслуги СТОП Коронавирус". Для этого в строке поиска на сайте или приложении надо ввести "сертификат вакцинированного". На открывшейся странице будут доступны данные сертификата на русском и английском языках, а также QR-код для предъявления.

Пример QR-кода. Этот принадлежит журналисту "Комсомолки" Фото: Сергей ВОЛЧКОВ

В случае, если вы уже получили обе прививки, а сертификат не высветился, то можно нажать кнопку "Пожаловаться на отсутствие сертификата". Проблема будет решена в течение нескольких дней.

ЗАЧЕМ НУЖЕН СЕРТИФИКАТ О ВАКЦИНАЦИИ И QR-КОД

Петербуржцам следует озаботиться проверкой своего статуса вакцинации перед отправкой в отпуск. Многие регионы, например Москва, ввели жесткие ограничения. Посещать кафе, рестораны и другие заведения общественного питания в столице можно только по QR-коду. Также подобные правила распространяются на посещение массовых мероприятий. Поэтому, чтобы не оказаться в неприятной ситуации, лучше сразу проверить наличие сертификата. В Санкт-Петербурге система QR-кодов пока не введена.