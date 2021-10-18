QR-код в Санкт-Петербурге с 1 ноября 2021 года: Куда не пустят без сертификата о вакцинации или иммунизации

QR-код в Санкт-Петербурге с 1 ноября 2021 года Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

На фоне роста заболеваний губернатор Александр Беглов подписал распоряжение, по которому вводится обязательный QR-код в Санкт-Петербурге с 1 ноября 2021 года. Теперь всем жителям и гостям города нужно будет предъявлять сертификат о прохождении полного курса вакцинации, либо о перенесенном заболевании, либо справку о наличии медицинского отвода от вакцинации. Вводиться ограничения будут поэтапно. Рассказываем подробно, куда не пустят без QR-кода.

С 1 НОЯБРЯ

QR-код в Санкт-Петербурге с 1 ноября 2021 года надо будет обязательно показывать при посещении конгрессно-выставочных, спортивных и физкультурных мероприятий численностью более 40 человек. Исключение только для детей и подростков до 18 лет.

С 15 НОЯБРЯ

Начиная с 15 ноября QR-код будет обязательным при посещении бассейна, фитнес-центра, иных организаций, оказывающих услуги в области физической культуры и спорта. Также сертификат потребуется в театрах, цирках, концертных залах, кинотеатрах, в музеях и на выставках, а также на церемонии торжественной регистрации брака.

С 1 ДЕКАБРЯ

С 1 декабря QR-код в Петербурге потребуется при посещении заведений общественного питания, кафе, ресторанов, баров, кроме производственных столовых, вокзалов и аэропорта. Также сертификат нужен будет при посещении объектов розничной торговли (кроме аптек, автозаправок, продовольственных магазинов и магазинов, реализующих товары первой необходимости, а также магазинов, не имеющих зала обслуживания), а также при размещении в домах отдыха.

Напомним, что QR-код отображается на портале Госуслуг после прохождения полного курса вакцинации. По ссылке есть подробная инструкция о том, как его получить и где найти.

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