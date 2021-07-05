«Навертеть словоблудия и брызгать слюной»: Билан обвинил Покровского в пиаре из-за скандала с отменой концерта в Петербурге

Артисты устроили информационную войну после отмены концерта "Ногу свело". Фото: соцсети

Скандал со срывом концерта группы «Ногу свело!» в Петербурге все никак не утихнет. Лидер коллектива Максим Покровский и Дима Билан, после выступления которого и было отменено следующее по очереди мероприятие, устроили настоящую информационную войну с взаимными оскорблениями в соцсетях. Спустя двое суток после матерного видео в свой адрес, победитель «Евровидения-2008» ответил оппоненту и обвинил того в пиаре. По словам Билана, за сутки Покровского уже 150 раз упомянули в СМИ.

- Третий день вы продолжаете пиариться на моем питерском концерте и снимать свой хайповый сериал под названием «Билан». Я заметил ваши вопли только вчера и даже не собирался отвечать. Я не считаю себя виноватым в отмене вашего концерта из-за того, что привитый, подчеркиваю, вышел в зал на 30 секунд, - утверждает артист.

Билан отметил, что разочаровался в Покровском, который, как ему казалось, был далек от скандалов. Певец считает, что его коллега занимается «словоблудием» и попусту «брызжет слюной».

Лидер группы «Ногу свело!» в свою очередь не остался в стороне и ответил оппоненту.

- С вашим директором мы утвердили формулировку, что конфликт углубляться не будет. О чем я сделал пост, но вы все не унимаетесь. Я не понимаю, кто на ком хочет пиариться, - ответил Максим Покровский в Instagram.

Напомним, «Ночной хулиган» выступал 1 июля на площадке фестиваля Roof Place в Санкт-Петербурге, где зрители не соблюдали масочный режим и антиковидные меры, что позднее подтвердили организаторы.Было принято решение отменить следующий концерт, из-за чего и пострадала группа Максима Покровского. Сами музыканты узнали об этом лишь за несколько часов до того как выйти на сцену, а сам Покровский с досады обматерил Билана, записав видео и опубликовав его в соцсетях.