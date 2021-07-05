«Еще совсем недавно он был полон энергии и делился планами на будущее»: Звезда БДТ Нина Усатова высказалась о смерти Владимира Меньшова

Нина Усатова работала вместе с Владимиром Меньшовым на съемках фильма "Легенда № 17". Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Смерть известного актера и режиссера, автора культовых картин «Любовь и голуби» и «Москва слезам не верит» Владимира Меньшова стала настоящим потрясением для его коллег по цеху. Народная артистка России, звезда Большого драматического театра имени Товстоногова, фильмов «Холодное лето пятьдесят третьего», «Дикарка» и «12 стульев» Нина Усатова выразила соболезнования родным и близким Владимира Меньшова и поделилась с «КП-Петербург» своими воспоминаниями.

- Я только недавно об этом узнала, - рассказала Нина Николаевна. – Это всегда неожиданно и очень грустно, когда уходят такие любимые артисты и режиссеры. Владимир Валентинович же совсем недавно, в прошлом году, отмечал свой юбилей! Он был такой живой, такой энергичный, так увлеченно говорил о планах на будущее…

Владимиру Меньшову был 81 год. Фото: Борис КУДРЯВОВ

По словам Нины Усатовой, после совместных съемок в фильме «Легенда № 17» с Владимиром Меньшовым ей довелось общаться не так часто и не так близко: в основном на фестивалях и творческих встречах. Но тем не менее творчество легендарного режиссера навсегда останется в ее сердце.

- К сожалению, артисты не так часто встречаются и дружат семьями, как это порой кажется зрителям, - с грустью констатировала Нина Николаевна. – Но каждая наша встреча была незабываемой. Его работы – «Любовь и голуби», «Москва слезам не верит» - это не просто золотой фонд кинематографа. Я всегда их пересматриваю, просто не могу оторваться. А для молодых режиссеров и актеров это просто живой пример того, как нужно снимать, как нужно играть и чувствовать.

Напомним: Владимир Меньшов скончался в понедельник, 5 июля. Причиной смерти стали осложнения, вызванные коронавирусной инфекцией. «Комсомольская правда в Санкт-Петербурге» приносит искренние соболезнования родным, близким и друзьям великого режиссера.

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