«Прооперировали, в медикаментозном сне»: Врачи раскрыли причины инсульта у парализованной на Кипре 11-летней девочки

Врачи рассказали о состоянии девочки Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Санкт-Петербурге врачи Педиатрического университета продолжают лечение 11-летней девочки, у которой на Кипре во время купания в бассейне произошло нарушение мозгового кровообращения (инсульт). После случившегося у девочки была парализована половина тела. Спецбортом она была доставлена на лечение в Северную столицу. "КП-Петербург" узнала о ее состоянии в Санкт-Петербургском педиатрическом университете.

- Девочка прооперирована, все прошло штатно, - рассказывает глава нейрохирургической службы СПбГПМУ, главный внештатный детский нейрохирург Санкт-Петербурга Алексей Иванов. - Ребенок пока находится в реанимации. У девочки артериовенозная мальформация (патологическая связь между венами и артериями - прим.ред.) – это врожденный порок развития.

Девочка продолжает находиться в тяжелом состоянии.

- Ребенок будет находится в медикаментозном сне, - добавляет заместитель главного врача по хирургической помощи СПбГПМУ Алексей Денисов. - Про последствия пока ничего говорить нельзя, это покажет только время. Динамика пока положительная.

По состоянии на 6 июля девочка - стабильна.

- Пока все хорошо в тех рамках, которые заранее определены, - уточняет Алексей Денисов.

Сами родители пока не в состоянии общаться с прессой.

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