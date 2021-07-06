«Важно раскрыть преступления коммунистического режима»: Чем известен эстонский консул Март Лятте, задержанный ФСБ в Петербурге

Март Латте задержан ФСБ Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Сотрудники ФСБ задержали консула Генерального консульства Эстонии в Санкт-Петербурге Марта Лятте. Как сообщают в ФСБ РФ, дипломат был пойман с поличным при получении от россиянина "материалов закрытого характера". "КП" собрала все, что известно о дипломате на данный момент.

- Данная деятельность не совместима со статусом дипломатического работника и имеет явный враждебный характер по отношению к Российской Федерации, - коротко сообщили в ФСБ.

В ФСБ уточнили, что к иностранному дипломату применят меры в "соответствии с нормами международного права". Судя по всему, речь идет о высылке консула из России. Именно так ранее в Петербурге поступили с украинским дипломатом, который был задержан спецслужбами.

Что касается самого Марта Лятте, то известно о нем немногое. На сайте консульство отсутствует его биография. Его фамилия указана среди прочих сотрудников. В СМИ консул появлялся тоже не часто. Впервые о нем написали в российской прессе в 2018 году. Консул получал премию Международного театрального фестиваля «Балтийский дом».

Март Латте в Европейской школе Фото: Европейская школа

В следующий раз Март Лятте появился в прессе через год. Консул приехал к суду в Карелию поддержать главу местного "Мемориала" Юрия Дмитриева, которого обвиняли в насилии над падчерицей.

Как писали СМИ, Март Лятте местным журналистам запомнился лишь одной цитатой. Консул отметил, что деятельность "Мемориала" важна "чтобы раскрыть преступления коммунистического режима". Он уточнил, что "эту работу надо продолжать".

В соцсетях о консуле упоминали несколько раз. Он ездил по стране в рамках выступлений Еврошколы среди студентов.

- Студенты вместе с европейскими и российскими экспертами обсуждали широкий круг вопросов российско-европейских отношений. В числе тем присутствовали миграция, евроскептицизм и популизм, приграничное сотрудничество, освещение проблем двусторонних отношений РФ-ЕС в прессе, - говорилось в релизе ПсковГУ.

Почти с теми же вопросами он выступал перед учениками в Великих Луках. В самих эстонских СМИ о Лятте почти нет упоминаний. На звонки "КП" в МИД Эстонии не отметили. Однако эстонской прессе там уже поспешили заявить, что в момент задержания консул находился на рабочей встрече в Санкт-Петербургском государственном политехническом институте. Обвинения российской стороны МИД отрицает.

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