Тринадцать беременных женщин умерли от ковида в Петербурге с начала пандемии

Более инфицированных 800 детей родилось в Петербурге от мам с коронавирусом. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Две тысячи беременных женщин с начала пандемии в Петербурге заболели коронавирусом. 800 из них родили инфицированных малышей. 13 мамочек, к сожалению, скончались. Об этом заявили петербургские медики.

- Ковид в средней и тяжелой степени протекает у 85 процентов беременных в больнице им. Боткина, а в пушкинской больнице им. Семашко - у половины. В прошлом году умерли восемь женщин, в этом году – еще пять, - рассказала начальник отдела по организации медицинской помощи матерям и детям петербургского Комитета по здравоохранению Яна Панютина.

По данным Комздрава, в прошлом году 1,5 процента госпитализированных беременных с коронавирусом подключали к аппарату ИВЛ. Сейчас этот показатель вырос - болезнь стала протекать тяжелее.

Главный внештатный специалист акушер-гинеколог комитета по здравоохранению Петербурга Виталий Беженарь рассказал, что женщины во время беременности находятся в зоне особого риска. Это обусловлено физиологическими особенностями. Также ситуацию может осложнять склонность к тромбозам и ожирение. Сейчас, когда Минздрав уже разрешил прививать беременных, вакцинация позволит избежать тяжелых последствий.

- По имеющимся данным, после прививок беременность протекает нормально и без отклонений. Конечно, мы рекомендуем вакцинироваться во врем планирования беременности. Но если заранее поставить прививку не получилось, то все равно лучше сделать ее, чтобы минимизировать риски, - говорит Виталий Беженарь.

Пока в Петербурге вакцинированных беременных женщин еще нет.

Особое отношение и к детям инфицированных мамочек.

- Таких детей необходимо обследовать дважды: в первые и третьи сутки жизни. К нам они поступают после двух отрицательных мазков и без мам, которым запрещено находиться в реанимации. Но мы практикуем кормление грудным сцеженным молоком, - отметила главный неонатолог Петербурга, заместитель главного врача по анестезиологии и реанимации Детской городской больницы №1 Юлия Горелик.

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