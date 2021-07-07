«48 часов, чтобы покинуть страну»: МИД России объявил персоной нон грата задержанного в Петербурге эстонского консула

Фото: Европейская школа / Александр ГЛУЗ

МИД России ожидаемо объявил персоной нон грата эстонского консула Марта Лятте, которого накануне задержали в Санкт-Петербурге. В ФСБ ранее подчеркивали, что дипломата из Генконсульства соседней страны поймали при получении неких «закрытых» материалов. Этот поступок, по мнению российской стороны, имел явный враждебный характер.

Консула ждала высылка, поэтому в комментарии Марии Захаровой нет ничего удивительного. При этом в МИД удивлены реакцией Эстонии на задержание консула.

- У Марта Лятте есть 48 часов, чтобы покинуть Российскую Федерацию. Комментарий МИД Эстонии о том, что задержание консула «незаконно и провокационно», а выдвинутые против него обвинения «безосновательны», указали на недопустимость подобных попыток изобразить ситуацию в ложном свете. Считаем позицию официального Таллина крайне циничной, - передает официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Российская сторона настаивает, что высылка дипломата обоснована, так как у ФСБ имеются неопровержимые доказательства его противозаконной деятельности. К слову, реакция от Эстонии не заставила себя долго ждать. Страна зеркально ответила, объявив о высылке российского дипломата.

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