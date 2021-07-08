«Речь до конца не восстановилась, память тоже»: Звезда «Убойной силы» Евгений Леонов-Гладышев борется за жизнь после тяжелейшей травмы

Состояние здоровья актера Евгения Леонова-Гладышева постепенно улучшается. Фото: www.instagram.com/pro_zvezdu

69-летний российский актер Евгений Леонов-Гладышев, звезда сериалов и фильмов «Улицы разбитых фонарей», «Убойная сила», «Место встречи изменить нельзя», продолжает восстанавливаться после серьезной черепно-мозговой травмы, которую он получил в августе 2018 года. Три года назад актер собирался на съемки в Москву, но туда так и не попал: по непонятным причинам артиста нашли прямо на улице с серьезной травмой головы и переломами ребер. Артиста прооперировали, и он какое-то время находился в реанимации. А после начал длительную реабилитацию.

«Комсомолка» дозвонилась до Евгения Леонова-Гладышева, чтобы узнать о его самочувствии. Трубку подняла его гражданская супруга – Елена Скрипкина.

- У нас все хорошо. Сейчас Евгений Борисович проходит очередной курс реабилитации. Поменяли больничный формат на санаторный. Все спокойно, по плану. Я рядом с ним. Намного лучше ли он себя чувствует? По сравнению с тем, что было, конечно. Травмы то серьезные были, - рассказала «КП» Петербург Елена Скрипкина.

На протяжении трех лет артист проходит курс реабилитации после тяжелейшей травмы головы. Фото: Руслан Вороной.

На реабилитацию Елена ездит вместе с Евгением Борисовичем три раза в год: летом, осенью и зимой. По ее словам, понадобится она актеру до конца жизни. К счастью, динамика у него положительная.

- Мы уже имеем неплохие результаты. Речь еще до конца не восстановилась. Она медленно восстанавливается. Но говорили сразу, что это будет долгий и затяжной процесс. Хорошо ли с памятью? Нет, - призналась супруга артиста.

Елена Скрипкина отметила, что к Евгению Борисовичу в гости приезжают коллеги и друзья, помогают, а то, что она не дает ему якобы с кем-то видеться – неправда.

- Это сплетни и слухи, которые искусственно раздуваются определенными лицами в целях своего пиара и хейта, - заверила супруга тяжелобольного актера. – Кто хочет его видеть, тот видит. Единственное, что сейчас сложная ситуация с пандемией, которая длится уже больше года, поэтому стараемся быть осторожными с контактами, так как все легко нарушить.

«Комсомольская правда» желает Евгению Борисовичу как можно быстрее пойти на поправку!