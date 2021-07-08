Жара в Петербурге простоит до конца августа

Нынешнее лето уже побило с десяток рекордов и останавливаться не собирается. Фото: Артем КИЛЬКИН

Главный вопрос, который волнует петербуржцев этим летом: когда закончится жара? Спойлер: только под конец августа. Такой прогноз 8 июля озвучил главный синоптик Гидрометцентра Петербурга Александр Колесов.

По его словам, до середины июля в городе на Неве будет +30 градусов и выше. Сегодня столбики термометра поднимутся до +32 градусов. А на ближайших выходных – до +32…+34 градусов. Последний раз такая жаркая погода была знойным летом 2010 года –но этот рекорд побит.

- Похолодание будет, но незначительно, максимум до +25 градусов. В Таллине и Хельсинки сейчас ливни и грозы. Они перемещаются к нам и принесут прохладу 13-16 июля. Но у нас будут лишь локальные небольшие дожди. При этом температура останется до +30 градусов. Только в третей декаде месяца наконец наступят +20…+25 градусов, - поделился прогнозами Александр Колесов.

И даже в августе температура воздуха продолжит бить рекорды. Но все же в последний летний месяц будет немного прохладнее, чем в июне-июле. Температура будет выше нормы на 1-2 градуса. В начале месяца ожидаем+13…+18 градусов ночью и +19…+24 градуса днем. Окончательное долгожданное похолодание придет только ближе к сентябрю: в Петербурге вновь установятся привычные +15…+20 градусов днем.