Спасут картошка и рыба: петербургские врачи рассказали, как помочь организму пережить зной

В жару надо есть больше овощей и рыбы. А от мяса лучше отказаться.

На улице опять за +30 и далеко не каждый человек может воспринимать такое пекло безболезненно. Петербургские врачи рассказали, что делать, чтобы проще перенести аномальный зной. Прежде всего, как оказалось, надо следить за своим питанием. Летом организму не требуется столько энергии, как зимой. А значит нужно употреблять меньше углеводов. Специалисты советуют отдавать предпочтение морепродуктам и рыбе, а не мясу, и есть больше овощей и фруктов.

- В такую сильную и непривычную для нас жару лучше отказаться от жирной и сладкой пищи. Также нужно не забывать про простые правила гигиены. Мыть руки, а также продукты. В том числе апельсины и бананы. Лучше всего фрукты и овощи ошпарить кипятком. Даже на природу берите все мытое и в чистой закрывающейся посуде. В магазинах покупайте продукты в упаковке, - рассказала Начальник отдела надзора за продукцией в обороте Управления Роспотребнадзора по Петербургу Инна Соколовская.

Врач-диетолог Госпиталя для ветеранов войн Евгения Оганезова рекомендует пить больше воды и теплых напитков. А вот с холодными стоит быть осторожнее: они снижают иммунитет. Лучше отказаться от алкоголя, кофеина, сладких газировок и отдать предпочтение обычной воде и зеленому чаю.

- В сутки на один килограмм веса пейте 30 грамм воды, а в жару – 40. Тут нужно быть аккуратно тем, у кого есть проблемы с сердцем. Кроме того, мы теряем не только влагу, но электролиты. Поэтому лучше употреблять в пищу продукты с калием: картошку, бананы и брокколи, - говорит врач-кардиолог высшей категории Наталия Березина.

А с ребенком гулять надо только в тени. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Гулять нужно в тени, особенно с детьми

В такую аномальную жару петербуржцы рискуют перегреться на солнце и даже получить тепловой удар. При перегреве человек чувствует «дурноту», у него темнеет в глазах и появляется чувство, что он сейчас упадет в обморок. Дети могут начать кричать и капризничать. Также признаками теплового удара могут быть бледность, вялость и судороги.

- У детей другой теплообмен. Они производят больше тепла, чем отдают. Кроме того, маленькие дети не могут так потеть, как взрослые, поэтому они больше подвержены перегревам, - объясняет заведующая кафедрой педиатрии им. академика А.Ф. Тура, заместитель главного врача по педиатрии клиники Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета Мария Ревнова.

В жару даже с младенцами, которые еще катаются в колясках, лучше гулять в тени. Грудного молока в эти дни им будет недостаточно, поэтому на прогулку берите с собой обычную воду.

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