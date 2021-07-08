«Настоящий мужчина»: Тайный возлюбленный Татьяны Булановой оказался младше ее на 19 лет

Избранник певицы младше ее на 19 лет. Фото: соцсети

Татьяна Буланова завела новый роман. Певица засветилась в объятиях крупного бородатого мужчины. Оказалось, что 52-летняя звезда «закрутила» с бывшим спортсменом, который младше ее на 19 лет. «Комсомолка» выяснила, кто же этот новый ухажер артистки.

Влюбленные попали на видео своих друзей, которое после разлетелось по соцсетям. На нем Татьяна Буланова нежно обнимает широкоплечего мужчину, катаясь на катере по Неве в Санкт-Петербурге.

- Валер, давай целуйся с Танькой, - комментирует голос за кадром.

Своего парня Татьяна старается скрывать от публики. Фото: соцсети

Следом артистка и ее ухажер сливаются в поцелуе.

Как выяснила «Комсомолка», в объятиях исполнительницы хитов «Ясный мой свет» оказался 33-летний Валерий Руднев.

Профессиональным теннисом Валерий занимался с 2005 года. Наилучшим периодом для Руднева считается 2013 год, в котором ему удалось одержать победу в турнире FUTURES ITF. После этого спортсмен завершил карьеру.

Из открытых данных известно, что избранник Булановой держит несколько ресторанов в Москве и Санкт-Петербурге, также он занимается производством напитков.

Между тем, встречаются уже больше года. Фото: соцсети

Кстати, разница в возрасте на 19 лет Буланову не смущает. Певица считает, что Валерий настоящий мужчина.

- Он заботливый, и постоит за меня. Настоящий мужчина, который все взял на себя. Всю жизнь я была сильной женщиной, а сейчас я перестала «везти Камаз», - отметила звезда 90-х в одной из программ.

Ранее Буланова признавалась, что Валерий еще не был женат. Но пока речи о свадьбе не идет, хотя пара вместе уже больше года.