Пожар произошел в Елизаветинской больнице в Санкт-Петербурге

В Елизаветинской больнице в Санкт-Петербурге произошел пожар, людей эвакуируют. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Елизаветинской больнице в Санкт-Петербурге произошел пожар. Об этом изначально сообщили очевидцы, снявшие на видео задымление в одном из отделений медучреждения. По словам людей, горел кабинет с компьютерной томографией. Была эвакуация. Как рассказывают свидетели происшествия, все живы и ожидают окончания работы спасателей МЧС на улице.

- Действительно, произошла чрезвычайная ситуация в кабинете компьютерной томографии. Огонь уже ликвидировали. Просто перегрелся аппарат. Больница на севере города, принимает всех, по всем направлениям, поток поступлений очень большой, аппарат даже не успевает остыть. Кабинет находится в приемном отделении на первом этаже, людей там не было, - рассказал «КП-Петербург» источник в медучреждении.

Один из этаже весь в дыму. Фото: vk.com/ladozhskaya_drive

Чуть позже инцидент прокомментировали и в МЧС, подтвердив слова работника больницы. Оказывается, загорелась обмотка вентиляционных труб.

- Огонь распространился на 3 квадратных метра. До прибытия пожарных из медучреждения эвакуировали 50 человек. Сейчас идет ликвидация открытого горения. Спасатели проверяют вышележащие этажей. Работает дымосос по проветриванию помещений, - добавили в ГУ МЧС России по Петербургу.

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По версии медучреждения, загорелся именно что аппарат, а не вентиляция (подробности)