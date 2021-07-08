В Елизаветинской больнице прокомментировали пожар в приемном покое с КТ

В Елизаветинской больнице рассказали подробности пожара в кабинете с КТ. Фото: СОЦСЕТИ

В Елизаветинской больнице Петербурга рассказали подробности пожара, вспыхнувшего в одном из кабинетов с компьютерной томографией. Напомним, дым от огня окутал один из этажей медучреждения. На улицу срочно начали выводить медперсонал и пациентов. Всего на улицу вышло 50 человек. На место оперативно прибыли спасатели МЧС. Обошлось без пострадавших.

По версии, загорелась обмотка вентиляционных труб. В Елизаветинской больнице считают, что сбой дал сам КТ.

- Предположительно, загорелось КТ-2 в приемном покое отделения скорой медицинской помощи. Причины нам неизвестны, на месте еще работают пожарные. Пожар локализовали и потушили. Жертв, нет. Пожар был несильный, оперативно людей эвакуировали из зоны задымления, - рассказали «КП-Петербург» в пресс-службе медучреждения.